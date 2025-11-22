金馬獎2025／與尚氣劉思慕合作過！《柔似蜜》編劇傅世晏：好萊塢投資亞裔故事正流行！

【文 / 雀雀】金馬62最佳改編劇本獎入圍者為《柔似蜜》的傅世晏 Marilyn FU、《我家的事》編導潘客印、《深度安靜》的陸欣芷與沈可尚、《幸福之路》 的編導勞埃德李崔 Lloyd Lee CHOI，以及動畫長片《世外》的 Polly楊寶文。其中，傅世晏為台裔美籍編劇、勞埃德李崔為韓裔加拿大籍編導，《世外》的楊寶文則為香港監製兼編劇。本文專訪《柔似蜜》的傅世晏，帶影迷更加認識這位台灣移民二代的美國編劇故事。

廣告 廣告

《柔似蜜》編劇傅世晏（金馬執委會提供）

就跟不少台灣移民二代的故事一樣，傅世晏父母赴美讀書與工作，生下傅世晏。畢業於賓州大學英語系的她，奠定下寫作基礎後便前往哥倫比亞大學取得影像藝術碩士學位，目前在紐約定居，接寫影劇劇本案子之外，也在哥大教書。傅世晏鮮少返台，但因近年父母已經退休返台生活，讓她開始會考慮帶著雙胞胎小孩回台灣過暑假、重新與台灣建立連結。影視編劇本科系畢業的她，首部電影作品《The Sisterhood of Night》便獲得觀眾的肯定，從事相關工作十幾年來，傅世晏坦言編劇這個工作在全球影視產業裡，接案機會和待遇都不穩定是一種常態，她與演員丈夫已經都很習慣。

以《柔似蜜》入圍金馬62最佳改編劇本獎傅世晏 Marilyn FU(Getty Images)

幸運的是，這兩年她接到了劉思慕（Simu Liu）的最新串流科幻間諜喜劇《The Copenhagen Test》編劇案，作品將於聖誕節檔期登上Peacock。

劉思慕（Simu Liu）最新串流科幻間諜喜劇《The Copenhagen Test》即將問世 (Getty Images)

談及金馬62入圍片《柔似蜜》，案子起始於 2105 ，傅世晏被問有無興趣將一美國社區真實事件的新聞報導改編成為電影劇本？當時傅世晏剛懷孕，肚子裡有雙胞胎兒子的她，很能感應與設想一個華裔移民一代媽媽的在美情境：「加上我也是移民二代，寫著劇本的時候，我腦子裡總是想起我媽媽，給我們一個中英交雜的家庭環境，還有他們白手起家的辛苦。」言談裡洩露著滿滿母愛。

(Getty Images)

《柔似蜜》根據真實故事改編，描述美國一社區 Rosemead 裡，單親媽媽罹癌過程中，發現獨生子精神病發，且總是過度關注校園槍擊案件、並對槍枝研究有著極大興趣。擔心自己命不久矣、又怕兒子危害世人的她，最後觸發了一家庭社會悲劇。不只傅世晏，連《柔似蜜》的女主角劉玉玲也都提過這故事裡的女主角情境，讓劉玉玲想起了自己的媽媽。而在片中，劉玉玲不但中文台詞流暢到不行，連英文台詞也有種移民一代的外籍腔調，被稱作是金馬62的影后入圍遺珠之一。

(Getty Images)

「劉玉玲跟導演林文德（Eric Lin）對於《柔似蜜》的拍攝都很投入。」傅世晏說。傅世晏提到劉玉玲的表演時也讚不絕口：「片中劉玉玲不管是聲音表現，讓我們感覺到她顯然有花心思去另外上對白課之外，連身形和走路的方式都變了！那是很能讓我們這些移民二代去想到自己家裡媽媽的母親形象。」而在接觸過《柔似蜜》之後，也讓傅世晏激發出更多對於美國華裔一代移民故事的更多興趣，現在她已經開始回頭與自己的媽媽做訪談，期望把自己與台灣和美國連結的身份背景尋根紀錄下來、以期未來發展出更多台裔美國人的好故事。

《柔似蜜》Rosemead

事實上，傅世晏至今已經寫過不少故事，都是關於亞洲人追尋美國夢的題材：「我認為這也是《柔似蜜》這部片能讓觀眾產生共感之處。由於美國觀眾現在已經越來越能接受亞裔美國人故事，相關個影視拍攝計畫也比較容易成案。」至於投資方來說，近年來因亞裔美籍故事能見度變高，這一點讓亞洲人很受到鼓舞，傅世晏坦言「現在正是亞洲投資人（投資亞裔美籍故事）在好萊塢最熱情的時期。」

至於《柔似蜜》的投資方，除了劉玉玲自己也有擔任製片之外，傅世晏透露是有不少美籍台裔人士的共同集資：「金額都不是很大，但是從各方面來的資金，也讓這部電影得以成形。」

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！