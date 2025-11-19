金馬獎2025／范冰冰扮醜清牛糞「可以摧毀我的臉」 拜託導演讓她演《地母》

第62屆金馬獎將於22日舉行頒獎典禮，各界都好奇此次以《地母》入圍影后的范冰冰是否會出席，今（19）日導演張吉安帶著演員白潤音出席受訪，他表示范冰冰還在協調工作，「她非常想要來，在記者會之前她還請我跟大家問好，她個人意願非常高，不然她也不會拍我的電影。」

當時范冰冰看了《南巫》、《五月雪》後，特別想跟導演張吉安合作，便請經紀人聯絡，但雙方聯繫第三次才順利見到面。張吉安只看過范冰冰的《我不是潘金蓮》、《觀音山》，看到對方的第一印象是「膚色比想像中還要白」，太美、太精緻，對流量女明星不太感興趣的他當時心想應該不會合作，沒想到范冰冰看了《地母》劇本後極力爭取演出。

張吉安表示，原本想找會講暹羅話、馬來語以及當地華語的素人，但范冰冰強調自己可以學習、可以配合，張吉安說了一句「你這張臉很難配合」，結果范冰冰說「你可以摧毀我的臉」。因此張吉安找來特化團隊，每天花五小時把范冰冰鼻子弄扁、膚色塗黑、眼睛變小，讓她整個人脫胎換骨。

《地母》導演張吉安和演員白潤音出席受訪。（圖／海鵬提供）

范冰冰也在拍攝前先到馬來西亞的吉打鄉下駐村三個月，跟當地農夫生活，學習各種農活，像是種田、洗牛、清牛糞，甚至向張吉安的父親學習解降頭的咒語及畫符咒，張吉安笑說：「基本上她現在應該會解降頭了。」他坦言從來沒看過如此有明星光環的女演員爭取角色到那麼義無反顧，除了從頭到尾都沒談片酬，范冰冰甚至還自己帶投資方進組。

相當敬業的范冰冰也不怕髒，當導演還猶豫要不要踏入牛糞的牛舍時，范冰冰二話不說一腳踩進去；甚至甘願被蚊子咬到滿腿都是包，每天下戲都在塗藥膏，回到香港後還因為留下的膿包去看醫生。就算片場有安排替身，她任何有點危險的戲仍親自上陣，讓張吉安讚歎道：「她敬業得很可怕！」

范冰冰透過特化成功變身成農婦。（圖／海鵬提供）

張吉安在金馬公布入圍後，有與范冰冰通電話，范冰冰感動到邊說邊哭，因為這次演出和入圍讓她「重新燃起演戲的希望」，已經獲得金馬女配角肯定的她，也希望相當渴望抱回金馬影后。張吉安透露，先前劇組在東京影展看完《地母》全片，范冰冰看到一半就流淚，甚至哭到結束，「她覺得沒有後悔當時把整個人交給我們劇組」。

不過張吉安也透露范冰冰在片場的趣事，范冰冰相當在意白皙膚質，所以沒有特別曬黑，僅透過特化呈現角色的黝黑，且她沒戲時就會在片場敷面膜，甚至還送給導演、演員及工作人員一箱自家品牌的面膜，張吉安逗趣形容：「她有個超大行李箱都是面膜，無時無刻都是面膜的女人。」

白潤音片中飾演范冰冰的兒子，對於能和范冰冰合作，白潤音直呼很不可思議，且對方完全沒有明星架子，不時會躺在片場沙發滑手機。

張吉安先前看過他主演的《老狐狸》、《嗨！神獸》，氣質也有點像東南亞人，想說總有一天一定要合作，「我喜歡自然生成的演員，他是聰明型的演員，范冰冰也是。」白潤音當時也特別向導演學習福建話、馬來話、當地華語以及咒語，但他一度水土不服，發燒、忽冷忽熱好幾天，看了醫生也沒用，最後帶去給張吉安的父親收驚才好轉，懷疑是卡到「髒東西」。

白潤音飾演范冰冰的兒子。（圖／海鵬提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導