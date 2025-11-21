金馬獎2025／蔡淑臻、高伊玲為紅毯節食 羨慕黃珮琪狂吃高熱量食物

鄧濤（左起）、陳雪甄、葉子綺、蔡淑臻、黃珮琪入圍金馬獎最佳女配角。（圖／小娛樂）

第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳女配角入圍者《我家的事》黃珮琪、《女孩不平凡》鄧濤、《人生海海》陳雪甄、《左撇子女孩》蔡淑臻和葉子綺出席盛會。蔡淑臻、陳雪甄坦言有為了典禮節食瘦身，反倒是黃珮琪狂吃，聽得其他女演員好羨慕。

蔡淑臻和葉子綺「網內互打」，蔡淑臻暖心對葉子綺笑說：「妳好棒，很以妳為榮，如果妳上台我會很開心。」現年九歲的葉子綺則是很開心可以和劇組一起走紅毯，「很期待到金馬獎，因為我一直很好奇金馬獎的氣氛。」

蔡淑臻首度入圍金馬獎。（圖／小娛樂）

葉子綺為今年年紀最小入圍者。（圖／小娛樂）

陳雪甄二度入圍女配角，也曾入圍新導演，她感恩表示，能走上紅毯是因為眾人之力，有工作人員的才華、傾盡全力才能讓她走到這裡，「走過那麼多影展，金馬獎最有溫度，很像回家一樣，所以希望每位入圍者要好好珍惜這一刻。」鄧濤以首部電影《女孩不平凡》入圍，「我的身體用一個禮拜來消化那個開心，覺得自己好棒棒。」還在午宴看到偶像黃秋生，讓她興奮不已。

陳雪甄二度入圍女配角。（圖／小娛樂）

鄧濤首度參演電影就入圍女配角。（圖／小娛樂）

黃珮琪則分享自己很開心，尤其《我家的事》自短片《姊姊》發展而來，兩部作品她都參與演出，讓她特別感謝導演潘客印的信任。她分享維持狀態的方式是保持好心情，「因為心情不好體重會狂掉，不然太瘦會看起來太憔悴。」她笑說甚至會吃泡麵等高熱量的食物，「所以我剛在午宴裡面吃超快」。

黃珮琪靠大吃維持狀態。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導