金馬獎2025／裴斗娜被稱「大師」不敢當 笑曝：覺得演戲有夠累的

南韓女星裴斗娜受邀至金馬影展參與「金馬電影大師課」，今（19）日在記者會上，她謙虛表示不覺得自己可以被稱為「大師」，「所以有在思考應該怎麼跟大家分享，我其實有點小負擔，但很高興可以來跟台灣影人和觀眾見面，所以就鼓起勇氣來了。」

此次是裴斗娜首度來台，她分享出發前親友和工作人員都誇讚台灣太棒了，是美食天堂，讓她迫不及待要大嗑美食，「來到這裡也發現，像我在電影和照片裡看到的台北一樣很美。」她在麵店時，居然還被老闆認出來，讓她嚇了一跳，直呼很感謝台灣觀眾的喜愛。如今韓國音樂、影視風靡全球，她也與有榮焉，「讓我多少也有更多的責任感。」

裴斗娜主演的2009年電影《空氣人形》在金馬影展特別放映，本片由是枝裕和執導、現任金馬執委會主席李屏賓擔綱攝影，所以此次受邀來金馬她覺得別具意義。她記得李屏賓總是拿著攝影機盡力去探索片場各個角落，「模樣很可愛，本來有點敬畏、怕他，後來發現他是很溫暖的老師。」她特別感謝李屏賓，「李老師能把我最感性的一面很好地呈現出來，是其它作品比較少看到的，這部分我特別喜歡。」

裴斗娜和許多國際導演合作。（圖／小娛樂）

裴斗娜合作過多國導演，包括奉俊昊、是枝裕和、山下敦弘、華卓斯基姐妹等，她自認剛出道時運氣很好，接觸到很多很棒的作品，那時韓國也有很多展露頭角的導演，從他們身上學到許多東西，「我在他們身上學到匠人精神，看到他們很努力，我也沒想過要以非常輕鬆的做法去演這些作品，讓我有了努力的動機。」

出道超過20年，裴斗娜坦言有時候也會感到疲累，「我不能說一路以來始終如一，也是有辛苦、不想繼續演、想放下的時候，但很多人都一樣吧。」但她後來想想，覺得自己能做得最好的事就是當演員，「這好像有點算是我個人特色，我很喜歡拍攝現場，其實我也有點舞台恐懼，有點害羞，但站在攝影機前我又感到很幸福，所以這就是我該做的吧！」

被問及是否想嘗試演員以外的創作？裴斗娜笑說：「說實在演戲就覺得有夠累的，光是當演員就覺得很辛苦。之前跟那麼多導演合作過，其實也有不太好的影響，只有他們那種程度才能打造出那麼棒的作品，我這種沒才華的就不用想了。」不過她最近有想嘗試寫作，如果是導演就完全不會考慮。

裴斗娜坦言當演員也是會有疲累的時候。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導