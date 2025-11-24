金馬獎2025／金馬得獎片、入圍片哪裡看？上映時間、串流上架時間總整理

《大濛》方郁婷

【文 / 雀雀】2025年第62屆金馬獎頒獎典禮落幕，今年共有40多部入圍長短片、20多部長片入圍，而最終得獎片總計有15部作品影人騎上金馬。其中，有些電影已經上映或者下檔上串流，有些則是即將上映，本文整理出作品的觀賞管道與平台，助你進一步了解金馬獎入圍或得獎電影的真材實料影片內容。

方郁婷（左）飾演從嘉義北上的小女孩，遇上了柯煒林（右）飾演的退休阿兵哥幫助。（圖／牽猴子提供）

《大濛》

👀哪裡看：全台11/27全台上映

共獲5獎（最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計、最佳觀眾票選獎）的《大濛》，以一位南部小妹妹北上尋親並想帶哥哥回家的故事，拍出白色恐怖時代整體台灣風景，是年度金馬獎最大入圍與得獎贏家之外，也已被不少網友譽為21世紀最偉大台灣電影，絕對是此生必看作品。

《地母》范冰冰

《地母》

👀哪裡看：即將於台灣院線上映

范冰冰職涯首部金馬影后得獎作。《地母》共獲最佳女主角、最佳攝影與最佳原創電影歌曲獎（戴佩妮、張吉安）共3獎，這部馬來西亞電影在大馬上映計畫因國家電檢制度之故而尚不明確，但未來即將於台灣院線上映。

《我家的事》牽猴子提供

《我家的事》

👀哪裡看：誠品戲院、光點華山、喜樂時代影城南港店、高雄內惟藝術中心

獲得最佳男配角獎（曾敬驊）與最佳改編劇本獎（潘客印）的《我家的事》，在頒獎典禮的得獎舞台感言是金馬62最感人瞬間之一。電影真誠刻畫出家人之間的感情，讓觀眾看《我家的事》時有著滿滿「我家的事」既視感。

《左撇子女孩》圍繞著單親媽媽的3口之家，包括隨時都會跟媽媽爆炸發飆的大女兒，還有什麼話都信的小女兒，努力在台北求生的點滴。（光年映畫提供）

《左撇子女孩》

👀線上看：院線熱映中、並即將於Netflix11/28上線

《左撇子女孩》描述女孩跟著媽媽和姊姊從南部回到台北過生活，開啟她的夜市人生，過程中認識了新朋友、台北的家人，並且遇上了一場家庭風暴。鄒時擎以半紀錄片拍攝手法創造出極具真實感的劇情片電影氛圍，最終在金馬獎斬獲「最佳新演員獎」。電影並將代表台灣參加奧斯卡獎最佳國際影片的競逐項目。

《眾生相》全片以英文對白發音，加上黑白攝影，刻意抽離與疏離的手法，描繪男同志的約砲生活。（金馬獎執委會提供）

《眾生相》

👀哪裡看：近期將於12/12在台灣院線上映

入圍2025年金馬獎最佳劇情片、導演、新演員、原著劇本與剪輯共5獎的《眾生相》，是《濁水漂流》香港導演李駿碩新作，電影以黑白影像、極簡長鏡頭勾描赤裸迷人的酷兒青年日常生活，並深邃詰問生命的意義。電影最終獲得金馬62最佳導演獎的肯定，並即將在12/12台灣院線上映、與觀眾見面。

《96分鐘》連續第8周登上LINE TODAY電影聲量榜。（圖／華影國際）

《96分鐘》

👀哪裡看：全台院線熱映中

獲得最佳視覺效果獎的《96分鐘》，截至2025年11月底都是全台年度最賣座台灣電影。看林柏宏、宋芸樺如何解除一場即今在高鐵上引爆炸彈的安全危機！電影目前仍於全台院線熱映中，看完後再看金馬62頒獎典禮開場影片會更有感！

主要場景安胎室牆的高度、陳設的生活感、鏡頭前的比例都剛剛好，最奇妙的是演員劉若英（右）與薛仕凌（左）都感受到其中的壓迫感。（壹壹喜喜提供）

《我們意外的勇氣》

👀哪裡看：院線熱映中

劉若英四度入圍最佳女主角獎的《我們意外的勇氣》，故事改編自真人真事，描述一位音樂圈資深經紀人因懷孕而暫緩人生所有計劃的臥床旅程。劉若英在有限空間與故事中，依然把戲演得動人。目前《我們意外的勇氣》仍在台灣院線上映中。

詹懷雲在《有病才會喜歡你》裸上身秀結實六塊肌。（圖／紅杉娛樂提供）

《有病才會喜歡你》

👀線上看：Netflix

告五人首度入圍金馬獎音樂獎項的《有病才會喜歡你》，描述一位健康男孩與生病女生的青澀初戀愛情故事，是今年金馬62入圍片中最輕快感人的愛情喜劇代表。電影已經登上Netflix，打開來就看得到。

林怡婷憑藉《恨女的逆襲》入圍金馬62最佳新演員。（華映娛樂提供）

《恨女的逆襲》

👀哪裡看：將於12/19在台灣院線上映

入圍最佳新演員、最佳動作設計兩項的 《恨女的逆襲》，在金馬獎頒獎典禮上斬獲「最佳動作設計獎」的肯定，得獎者為黃泰維、陳嘉玲：黃泰維在2020年以《逃出立法院》獲第57屆金馬獎最佳動作設計獎項，成為該獎項最年輕得獎者，去年再度以《鬼才之道》獲得第61屆金馬獎最佳動作設計獎。陳嘉玲是勇奪亞洲金牌的女子拳擊國手第一人，《恨女的逆襲》故事採用了不少這位運動員的真實故事背景，她並為電影設計出精彩的拳擊動作，獲得金馬獎，實至名歸。

吳慷仁（左）與孫淑媚（右）飾演為處於叛逆期兒子傷腦筋的父母。（百景映畫提供）

《南方時光》

👀哪裡看：院線熱映中

入圍最佳導演、最佳美術設計與最佳造型設計獎3項的《南方時光》，描述的是台灣南方小孩的成長日常，時代背景設在1996年，彼時台灣人歷經第一次民選總統大選期間，時代感洋溢。電影現正於全台院線熱映中。

《深度安靜》

《深度安靜》

👀哪裡看：2026年初即將於台灣院線上映

《深度安靜》是知名紀錄片導演沈可尚首度跨足劇情長片新作，集結張孝全、林依晨與金士傑領銜主演，林依晨與張孝全飾演走入婚姻、妻子懷孕的一對夫妻，然而當行動不便的岳父（金士傑飾）搬進小夫妻家裡同住之後，一切都開始朝向崩壞的方向走去。電影尚有馬志翔、丁寧、陳季霞、蔡亘晏、和馬伯亞聯合演出。《深度安靜》將於2026年初春天在台上映。

張震《幸福之路》劇照。（圖／甲上娛樂提供）

《幸福之路》

👀哪裡看：即將於台灣院線上映

《幸福之路》是張震職涯二度成為金馬影帝的得獎作。該片最終獲得三座金馬肯定，分別是最佳新導演獎、最佳男主角獎與最佳原創電影音樂獎。故事描述張震所飾演的移民一代在紐約拼命送外送賺錢、並迎來妻女前往紐約團聚的過程。作品即將於台灣院線上映。

《人生海海》透過久別重逢的姊弟，為了替父親辦喪禮，重溫了馬來西亞古今的各種局面，也點出活在其中的荒謬與無奈。（金馬獎執委會提供）

《人生海海》

👀哪裡看：即將於台灣院線上映

廖克發導演的《人生海海》電影描述來台定居的馬來西亞青年因為父親去世而重返大馬，喪禮期間，爸爸的大體竟然被收葬在伊斯蘭墓園而無法按照華人佛道儀式辦葬禮！兄弟兩人決定溜進墓園、把爸爸偷出來！本片入圍金馬62最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳原著劇本與最佳原創電影音樂5獎肯定，最終在金馬獎獲得最佳女配角獎的肯定。作品雖尚未定檔，未來將會於台灣院線上映。

