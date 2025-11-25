金馬獎2025／金馬62得獎名單「5個演員獎」分析：曾敬驊得獎、這些大咖都說話了！
【文 / 雀雀】2025年第62屆金馬獎，已在頒獎典禮上公布所有得獎名單。今年金馬獎演員獎項的得獎名單一字排開，你是不是也發現了同樣的給獎邏輯？本文整理「5個演員獎」（包括影帝張震、影后范冰冰、男配曾敬驊、女配陳雪甄與新演員獎得主馬士媛）的得獎勝出原因分析，一起來討論。
1.金馬62影帝張震：以鮮少對白與獨角戲勝出
金馬62評審麼認為《好孩子》的許瑞奇鮮活、有笑有淚的表演非常精彩，而《深度安靜》的張孝全可內斂也可爆發、《我家的事》藍葦華也非常好，只是戲份上比較吃虧。《大濛》柯煒林的表演節奏，讓悲情跟喜感並存。但《幸福之路》張震在很短的故事時間與鮮少的對白、甚至多數近乎處於獨角戲的情況下，以毫不誇張卻充滿韻味的表演勝出。最後被評審聚焦討論的，是許瑞奇、柯煒林與張震。再殺一輪剩下柯煒林跟張震，最後是由張震勝出。但評審特別想鼓勵柯煒林他充滿創造力的表演節奏，是非常精彩的表現。
張震過往曾以《牯嶺街少年殺人事件》、《最好的時光》、《繡春刀》、《緝魂》與《餘燼》入圍金馬男主角獎，4年前曾在《緝魂》中激瘦12公斤最後順利騎上金馬。然而吃了一輩子台灣新電影奶水成長的這位國際巨星演員，在《幸福之路》的演出可說是回歸他個人的表演特色本質到了極致，不以炫技為目標而是一步一腳印踏實踩出演員的修行之路，其實也是這位49歲的演員在知天命前夕，老天爺送他的一份禮物。
2.金馬62影后范冰冰：她在表演令人耳目一新
對於今年的女主角獎，評審可說是選擇困難症發作。金馬執委會執行長聞天祥強調金馬62的男女主角獎競爭激烈程度是「史上少見」：「《大濛》方郁婷的早熟、天賦和努力，《我們意外的勇氣》劉若英在有限空間裡呈現出來的掙扎和體悟，還有《深度安靜》林依晨讓我們看到演技爆發力，以及《我家的事》高伊玲在人生不同階段的演出都充滿說服力。但是《地母》的范冰冰從肢體到語言，從極度的從容到崩潰，都令人耳目一新。」在經過激烈討論之後，是高伊玲跟范冰冰進到評審最後決選。評審特別提及高伊玲雖敗猶榮：「她無論是片中的哪一個階段 ，她的表演都自然而且吸引人。」只是競賽就是這麼的殘酷，最後是范冰冰勝出。
范冰冰挺過東京影展影后寶座被搓掉的風波，在《地母》的表演禁得起檢視，於是東京影展不給，金馬給。不是因為金馬評審反骨，而是在金馬評審決選會議上，本來就是不可能被外力因素干擾，評審們各個在為自己的美學品味或私心之愛在作捍衛都來不及了，若是《我家的事》高伊玲得獎當然也很好，其實從文化與藝術的競賽場上來看，第一名和第二名之間的實力本就不該被分高下。只是這一次，比《我不是潘金蓮》范冰冰更狼狽更歷劫的《地母》范冰冰，其全心全意的付出表演，獲得了金馬獎的肯定。
3.男配角獎得主曾敬驊：他在演技上有大幅進展
金馬執委會執行長聞天祥透露：「儘管男配角入圍者每位都獲得評審們很平均的討論與青睞，但在討論過後，曾敬驊就攬獲了大部分的票數。評審盛讚他在口條與情緒的掌握度，且角色在《我家的事》電影中的喜感表演與角色成長曲線、對父親從叛逆敵視到理解的過程，都展示了曾敬驊在演技上的大幅進展、以及對於角色的理解程度。所以最後投票時，曾敬驊就順利獲得大部分評審的票數。」
曾敬驊得獎上台時不忘感謝領他進門的恩師：「謝謝帶我進到電影世界的老師，李烈烈姊，謝謝妳看見了我。」李烈被問到此事，也感性回應：「沒有白疼這個小孩。謝謝大家照顧他，大家都很疼他。他自己也夠努力。不夠努力的人，你再怎麼推他也沒用。」《刻在你心底的名字》監製瞿友寧也開心表示：「台灣很需要他這樣有明星質地的演員被看見！」電影人王師也在社群上讚曾敬驊：「懂得感恩的人會走得很遠，飛得很高。因為他們永遠不會丟失本心。」
4.女配角獎得主陳雪甄：金馬62年度「評審15票都投給她！」
女配角獎在評審討論完每一位入圍者以後，就集中焦點在《人生海海》陳雪甄身上。她在這部馬來西亞電影中扮演一個在馬來西亞土生土長的華人女性，從肢體變化到口音訓練的呈現，渾然天成是一個真正穩固一個家庭的女兒，力度上非常精準。《人生海海》的陳雪甄也創下年度評審15位的票都投給她的記錄，與去年《小雁與吳愛麗》的楊貴媚如出一轍。
5.新演員獎得主馬士媛：險勝一票！
今年共有七個獎項，都是僅以一票之差而讓得獎者勝出，新演員獎得主《左撇子女孩》的馬士媛便是在演員獎中險勝的得獎者，以1票之差險勝《眾生相》的張迪文。兩人在電影中幾乎都是貫穿全片的靈魂角色，在表演上，極為放得開的張迪文、以及在《恨女的逆襲》當中扮演女主角的林怡婷，從一個素人變成一個讓觀眾相信她是一個可以打娛樂拳擊賽的女孩，這三位演員掌握了大部分的評審票數。
事實上，除了新演員獎得獎者之外，儘管評審們也都是想著應該「就片論片」，但我們就是可以看到：今年金馬獎的演員得獎名單一字排開，勝出的原因之一，或多或少都有「演員踩在他們漫長的表演之路上，有了突破」甚至臻至化境的精準表演成份。誰說累積不重要？
另，「聲音演技」與口條的表演，也成了當代華語演員演技上必須修煉的一大課題。影后范冰冰和女配角獎得主陳雪甄都有仰賴馬來西亞華語腔讓觀眾入戲；影帝張震儘管台詞不多，中英雙聲道的表演夠鬆夠自然當然也加分；男配角獎得主曾敬驊在《我家的事》和《大濛》端出現代台語與老台語的口條差異也是令人驚艷。
而影帝后、男女配角獎得獎演員也都是遠赴異地拍戲。不論是兩位女演員飛到大馬拍戲、張震飛紐約，曾敬驊駐地彰化社頭拍戲，身為異鄉人要把自己演成在地人、並獲得評審和觀眾的認同感，本身就是一件挑戰，而他們確實做得很好。或許年度金馬62評審所共同在思考的事，其一就是希望華語演員們在串流影視打破世界影視藩籬的當代，都能奮力飛得又高又遠。
近年喜愛電影的人，難免都要為「電影的未來在哪裡？」這一題操碎了心。但是如果大家內心還願意為了理想而奮鬥，或許危機也會是轉機。猶記得 2008 年台灣電影圈面臨到蕭條低谷，卻有《海角七號》的魏德聖、《九降風》的林書宇、《流浪神狗人》的陳芯宜和《囧男孩》的楊雅喆等優秀導演崛起。套一句《大濛》裡曾敬驊在前導預告裡說的台詞，似乎很能為現在華人電影人的加油打氣：「你就想，明年、後年，十年以後，你就會覺得現在沒什麼。」繼續努力下去就對了。
