金馬獎2025／金馬62男主角總評：柯煒林、張孝全、張震、許瑞奇和藍葦華：誰是年度金馬影帝？

2025年第62屆 金馬獎 最佳男主角 入圍名單（影帝組）

柯煒林，張孝全，張震，許瑞奇和藍葦華，誰是年度金馬影帝？

【Yahoo電影編輯部】2025年第62屆金馬獎最佳男主角獎項，迎來了角色性格和人生目標各自熱鬧的一年，香港演員柯煒林在《大濛》演活一個外省國民兵，許瑞奇在新加坡電影《好孩子》帶觀眾看見變裝皇后的美麗與哀愁，《深度安靜》的張孝全以沉穩表演為觀眾帶來最具力量的父權控訴，《幸福之路》的張震的幸福和你想的不一樣，和《我家的事》的藍葦華扛不動一個稱職父親角色，演來讓觀眾有滿滿的共感。

本文帶大家一起看見2025年金馬獎最佳男主角的入圍演員的表現亮點，以及贏面討論：

關於自己所演的《大濛》角色趙公道，柯煒林說這樣個性的人一直都有，「就像我爸說的『仗義每多屠狗輩』，善良，是可以做選擇的。你可以擇善固執。」（華文創提供）

《大濛》柯煒林，把外省國民兵演成台灣人的家人

在《大濛》飾演退伍國民兵的柯煒林，表面上是一個樂天草莽車伕「趙公道」，但其實每一個大江大海赴台的外省兵生命背後，或多或少都扛過幾個生命的重量，這一點柯煒林扛得舉重若輕、內化到身體和記憶裡沒有忘記，成了他活得更拼命的生命動力。

柯煒林對角色的全面掌握，是在看起來都雲淡風輕的舉手投足和言語情緒當中，幾次遭逢困頓與脅迫，在大時代裡，誰不曾矛盾與徬徨過？而在他的「無法反抗、卻也不願意妥協」的惱怒之間，都在在地洩露這個人只剩下一條命可能也願意擇善固執的堅持。

《大濛》的男主角柯煒林、女主角方郁婷，演出與他們自身有巨大差異的角色，雙雙入圍第62屆金馬獎的帝后項目。（華文創提供）

對南部北上的阿月（方郁婷飾）之所以多加照顧，其實也是反射了自己當初的無能為力、以及自己無法保全長官兄弟的遺憾。在趙公道眼裡，阿月是他從前的自己，保留了絕對的純真與善良，趙公道自己無法捍衛的，他願意再試試看為阿月做一次，也像是阿月沒有血緣關係的哥哥。趙公道不是台灣人的家人的話，那誰算是？

張孝全《深度安靜》劇照。(圖/風起娛樂提供)

《深度安靜》張孝全，男人也會是父權社會的受害者嗎？

張孝全的演技在《深度安靜》以內斂卻又真誠的感情表達獲得好評。他飾演妻子（林依晨飾）過世後陷入回憶風暴的男人，心理狀態從簡單步向複雜的，張孝全成功捕捉到角在男子氣概之下的內心脆弱時刻，情感波動弧線迷人且具感染力。

在這部心理劇行影過程中，張孝全一邊查案解謎妻子過世的真正原因，逐漸發現自己原來是父權社會家庭裡被波及得嚴重的受害者。身為男人的他，會如何對於「父權」施展報復？這也是《深度安靜》的一大看點，而結局的多重指涉意味，亦值得觀眾反覆自問與探討。

▲許瑞奇在《好孩子》的變裝皇后造型頗為華麗，家人覺得跟他的妹妹蠻像。（圖／甲上娛樂提供）

《好孩子》許瑞奇，把變裝皇后演成當代最棒的女兒

《好孩子》是真人真事故事改編，男主角許瑞奇在片中飾演便裝皇后「娘娘」，「娘娘」在父親過世後，發現母親罹患失智症，過往家庭記憶一一浮現，卻在媽媽即將忘記的過程之中，母女來到了和解的人生交會點。許瑞奇細膩的演技在於變裝與不變裝時都愛美到了極致的人設堅持，以及高傲個性在男友與媽媽面前的防備瓦解瞬間，情感表現極具戲劇張力，為金馬62入圍電影片單中帶來最通俗好看又帶來省思力的性別性向議題思考。

張震以《幸福之路》入圍金馬62最佳男主角獎。（圖／甲上娛樂）

《幸福之路》張震，毫無「表演」的金馬影帝演技實力

張震在《幸福之路》中飾演一位移民美國、與命運抗爭的中年男子，擁有美國夢的他堅持移民並且幹大事，最後卻仍然只是個外送員。被生活重擔壓迫的他，即將迎來老婆和女兒赴美團聚，電影拍出張震拼命工作的生活面貌、也拍出張震面對家人的溫柔妥協個性，情感表達的多元和細膩，讓觀眾毫無「表演」的感覺，卻能夠感受到角色的孤獨與努力，儼然展現夠格金馬影帝演技實力。

藍葦華在《我家的事》演出傳統台灣父親的形象，同時還得兼顧八點檔的拍攝，可以說超級忙。（金馬獎執委會提供）

《我家的事》藍葦華，

藍葦華在《我家的事》中演繹一位平凡父親，在面對家庭責任的掙扎時、因為扛不動責任而讓自己成了家庭衝突事件的主犯。藍葦華的表現一向有著滿滿的真誠含金量，讓觀眾願意相信這位無奈卻渴望改變的父親的能力有限、卻又讓觀眾生氣於他的脾氣和自律不足都在傷害家庭。藍葦華把迷茫無助感演繹地極好，不懂得求救的男人，被有毒男子氣概文化殘害之後，最善良的樣子，大概就只能像是《我家的事》的藍葦華。

五位男演員在各自的作品中都有著非常出色的表現，每一位都成功地將複雜的角色展現給觀眾，無論是內心的掙扎、情感的波動，還是人物的成長與變化，都成就出極高的詮釋。至於2025年第62屆金馬獎最佳男主角獎會獎落誰家？2025年11月22日晚間將於頒獎典禮上公布得獎名單。

