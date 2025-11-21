金馬獎2025／陳玉勳笑曝來自「天龍國」 其他導演：什麼意思？

金馬獎最佳導演入圍者陳玉勳（左起）、李駿碩、張吉安、曹仕翰。（圖／小娛樂）

第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳導演提名者《大濛》陳玉勳、《南方時光》曹仕翰、《眾生相》李駿碩、《地母》張吉安皆出席盛會。由於各入圍者代表台北、高雄、馬來西亞、新加坡等地，陳玉勳自嘲來自「天龍國」，結果李駿碩、張吉安在台上竊竊私語，原來是好奇「天龍國」是什麼意思，笑翻眾人。

陳玉勳對於此次入圍很惶恐，回想起30年前第一次以《熱帶魚》入圍最佳導演，當年和侯孝賢、許鞍華、萬仁等大師一同爭獎，「那時我像誤入叢林的小白兔，現在發現我最老，也是很惶恐，很像誤入叢林的老白兔。」他特別想拿劇情長片，畢竟電影就要上映，所以希望能有肯定加持。

對於《大濛》已獲得觀眾票選獎，第一次獲得該獎項的陳玉勳直呼很興奮，但他開玩笑說通常拿到這獎項通常不會得最佳劇情長片，「所以一直祈禱不要得」。

陳玉勳執導的《大濛》榮獲觀眾票選獎。（圖／小娛樂）

張吉安則認為自己還是新導演，「勳導是大白兔我們是小白兔，彼此都在為電影服務，入圍就是肯定，金馬獎是電影人的最高榮譽，是非常內行的頒獎典禮，尤其我們是來自東南亞的國度，金馬很寬容海納百川。」多少都希望讓馬來西亞的故事在金馬獎上得獎被看到。但相較於自己，他特別希望女主角范冰冰能得獎。

李駿碩分享，每年到金馬獎都像回家的感覺，尤其香港電影很久沒獲得最佳劇情片和導演，所以滿希望可以為香港電影爭光。今日午宴，他看到喜歡很久的張孝全相當開心，畢竟從《盛夏光年》就已經注意到對方。

曹仕翰對於入圍感到意外，一開始沒預想到能被提名最佳導演，反而希望演員和工作人員能入圍，他特別興奮能和陳玉勳同台，從小就看勳導的《佳家福》、《熱帶魚》、《總舖師》，「很開心能跟優秀前輩和創作者分享電影。」但因《南方時光》沒入圍最佳影片，所以對於導演得獎與否抱持平常心。

金馬獎最佳導演入圍者陳玉勳（左起）、李駿碩、張吉安、曹仕翰先禮後兵。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導