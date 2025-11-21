金馬獎2025／黃秋生盯著「南港劉德華」看...忍不住問：哪裡像？ 見後輩恭維妙回：下次準備香

2025年金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚登場，今（21日）中午入圍者率先齊聚官方午宴。其中，備受矚目的最佳男配角入圍者一字排開，現場氣氛熱烈，多位後輩影人紛紛向資深影帝黃秋生「致敬」，稱其為自己的偶像，讓黃秋生聽了忍不住幽默回應：「我下一次拿香，給他們拜一拜！」

這次入圍男配角的黃秋生，已是第七次叩關金馬（三次男配、一次男主），他表示：「平常心就好，可以參與就好，非常不錯。」然而，同場的後輩們對這位影帝則展現出滿滿的崇拜：

黃鐙輝從《艋舺》到《左撇子女孩》走了15年才走到金馬獎舞台，直言感到很夢幻，從來沒想過可以跟黃秋生一起入圍：「對我來說已經得獎了，可以站在他旁邊我已經很滿足了。」姚淳耀則驚呼能夠站在黃秋生旁邊「很不可思議」；曾敬驊很開心能與電影《我家的事》家人一起來。

面對後輩們的連番恭維，黃秋生以一貫的幽默化解，「我下一次拿香，給他們拜一拜」。對於是否該把獎讓給後輩，他直言：「沒特別想這個。」

自稱「南港劉德華」的黃鐙輝，現場被媒體要求請黃秋生鑑定。黃秋生忍不住問：「哪裡像劉德華啊？」黃鐙輝立刻機智回應：「敬業態度！」聊到彼此作品，黃秋生坦言，自己很久沒看電影，因此還沒看過其他入圍者的作品。

而同片入圍的曾敬驊與姚淳耀，憑《我家的事》形成「網內互打」的局面。姚淳耀雖然一開始客套地說「希望大家都得獎」，但後面鬆口表示還是希望自己拿，「他（曾敬驊）還那麼年輕」。曾敬驊則表示順其自然，強調不管結果如何，「戲裡戲外的連結不要斷」。

就在眾人討論誰拿獎時，黃秋生笑說：「不要太開心，金老師（金士傑）沒來，說不定獎都不是我們的。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導