金馬男星力挺卓榮泰不副署財劃法 開嗆藍白：有種就提不信任案

記者李鴻典／台北報導

行政院長卓榮泰15日召開記者會，正式宣布不副署財劃法，並表示行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，只剩下「不副署」這一途徑。卓也提到，如果被一個違憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任案，將會是他畢生的民主勳章；金馬男星陳慕義力挺卓揆，他說，請反對黨立委知廉恥，有種就提不信任案！

陳慕義力挺卓揆，他說，請反對黨立委知廉恥，有種就提不信任案。（圖／翻攝自臉書）

卓榮泰15日下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會指出，行政院不副署的這項權利，絕非行政權的獨大，也絕非行政權的獨裁，因為他可以受到立法院憲法所賦予的不信任案，來做不同的表示。

卓榮泰說，行政權一再被削弱，五院體制形同虛設，立法院就是一院獨大、國會獨裁，沒有方式可以救濟才叫獨裁，「立法獨裁！」無人可以控制，無人可管，擴權到搶錢，到今天破壞行政體制，立法委員有意見，還是可以提出不信任案倒閣，這就不叫行政院獨裁，有後續救濟，有法律機制跟憲法機制就不叫獨裁。

行政院長卓榮泰今（15）日下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會。（圖／行政院提供）



卓榮泰強調，不副署也是憲法賦予行政院長的救濟，身為院長被一個毀憲亂政的國會跟政黨倒閣不信任，將是他畢生「民主勳章」，願意成為護憲鬥士，跟國人走上護憲護國的道路。

陳慕義說，卓榮泰宣布不副署，正確行政權有為、有不為的立場，他也大讚卓榮泰一肩扛起人民對國家安危的憂心，勇者！謝謝！支持！他並開嗆，請反對黨立委知廉恥，有種就提不信任案。

