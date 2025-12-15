金馬男星攜女朝聖《聖誕五告讚！》 Google插畫家跨界力作

動畫電影《聖誕五告讚！》上映後獲得法國影媒盛讚。（海鵬提供）

動畫電影《聖誕五告讚！》上周末舉行特映，吸引上百位藝文愛好者、親子網紅及家庭觀眾欣賞，金馬男星段鈞豪全家出席欣賞，女兒看完表示：「很喜歡，很感動。」親子網紅「Leo＆Nina與德國老爸」看完力推：「孩子看得到冒險，大人看得到情感。」影評人周延則認為能將環保議題融入趣味動畫，完全做到寓教於樂。

《聖誕五告讚！》由6位來自不同國家與文化背景的女導演編寫並執導，並以描述耶誕老人、孩子和動物們準備歡度耶誕節的5個故事分享觀眾，既應景又充滿快樂，法國影媒《Abus de Ciné》盛讚「非常迷人！大人小孩都會愛的小確幸」。

金馬男星段鈞豪全家出席欣賞《聖誕五告讚！》。（海鵬提供）

其中第3個故事，由俄、法籍女導演歐蕾希雅舒基娜繪製及編導，她自法國炮提葉動畫學校畢業後，一直在巴黎從事兒童插畫與動畫短片的創作，除曾以動畫紀錄片《拉達，伊凡的妹妹》榮獲德國萊比錫紀錄片影展觀眾票選獎。更曾參與榮獲奧斯卡最佳動畫片入圍的《酷瓜人生》製作。最有趣的是，舒基娜還是臉書Facebook、Google和巴黎「喬治之家」甜點店等知名品牌的插畫與動畫設計師。

