金馬男星演犯人「情緒崩潰大失控」暴走瘋狂捶牆！遭壓制畫面曝

記者趙浩雲／台北報導

愛奇藝原創影集監所職場喜劇《監所男子囚生記》開播後話題不斷李英宏的客串角色正式曝光，以「詼諧 × 二次元」混搭，把觀眾逗到瘋狂重播。劇中沉浸在自我幻想世界的李英宏，竟把陳澤耀誤認為「殺人犯」！？爆走狂咬、瘋狂撞牆，失控程度讓管理員群全數頭大。

李英宏談起這次飾演情緒極度不穩定、時而暴走撞牆的受刑人，他坦言角色設定極端，但自己在拍攝時給自己的唯一指令，就是把所有情緒放大到極致：「我就告訴自己，今天是來監所當一個瘋子，盡可能放大所有失控的反應。」也因為如此，角色的混亂與脆弱在鏡頭前更加鮮明。

陳澤耀則爆料，施名帥又在片場貢獻即興金句。在李英宏拍攝撞牆戲時，施名帥突然大喊呼救：「他又在『直直撞』了！」幽默將李英宏百萬經典歌曲〈台北直直撞〉融入台詞中，引發眾人狂忍笑。有時兩人正專注對戲，他還會在一旁故意唱起〈台北直直撞〉，讓大家笑到失守。李英宏也笑稱施名帥相當有趣，「而且這歌名太好用了，不難想像會被用在很多地方。」

楊祐寧接到癌末通知那一瞬間，情緒全面潰堤。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劇情方面，日前活動才揭露楊祐寧與黃冠智在監所違規舍的鐵窗兄弟情，兩人因情緒失控遭懲戒，陳澤耀更因替黃冠智求情，被連帶罰進違規舍當管理員。三人在封閉高壓的監所裡，真心相待、互相開解情緒，硬生生在冷冽制度中長出一段動容羈絆。然而在這個高壓密閉空間裡，每位受刑人都是高難度關卡。其中由李英宏演出的高危險受刑人，集各種複雜狀態於一身：愛咬人、重度動漫迷、HIV帶原、思覺失調，就是個不定時炸彈，對初來乍到的陳澤耀而言，簡直是地獄開局。《監所男子囚生記》每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播。

