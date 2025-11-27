金馬男星看完舞台劇讚爆！王以路「帶9歲愛女進劇場」 反應讓她震驚

記者趙浩雲／台北報導

《小兒子阿甯咕》林舒語（中）與大兒子多多（左）、二兒子圈圈手牽手走進劇場。（圖／夢田影像提供）

親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》好評一路延燒，場場演後皆獲觀眾盛讚，被形容為「全家最暖的一場劇場約會」，藝人帶兒女看完都讚爆，徐詣帆、王以路、林舒語力推掀起親子共鳴。

徐詣帆攜兒女進劇場觀看《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》後大力推薦，直呼這是一部「非常適合全家一起欣賞的音樂劇」。徐詣帆的兒女看完《阿甯咕》後反應可愛又真誠。就讀二年級的小女兒興奮地說：「跳舞很整齊，也很有趣！」而兒子對音樂格外敏感。

《小兒子阿甯咕》徐詣帆（中）攜兒女朝聖阿甯咕！劇中三秘技「耐心、相信、想像力」讓全家人深受感動。（圖／夢田影像提供）

王以路帶著9歲女兒蛋蛋走進劇場， 她形容：「劇場是充滿無限想像的地方！」從演員表演、音樂到燈光，她看到小朋友的眼神發亮。原本擔心活潑好動的蛋蛋會坐不住，沒想到全程投入，即使中場休息也很穩定，超乎預期。王以路談到，蛋蛋正處於「愛講反話」的階段，明明內心有許多感受卻不輕易表達。

《小兒子阿甯咕》王以路（左）與9歲女兒蛋蛋及愛犬妮妮。（圖／夢田影像提供）

林舒語育有三個寶貝兒子，欣賞《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》後感觸良多，也在故事中感受到滿滿的愛，「一家人在一起，什麼都不害怕」。她重新理解孩子平日被稱作「調皮搗蛋」的行為，其實是充滿創意與探索的表現。「大兒子多多與二兒子圈圈過去像小怪獸般天天打鬧，後來有了弟弟奧奧，三個人會一起蓋城堡、發明遊戲，也會照顧弟弟一起玩，想像力也越來越豐富。」

