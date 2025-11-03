金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛

35歲台灣男演員李鴻其與中國大陸女星王紫璇結婚了。（圖／翻攝自紅秀GRAZIA微博）





35歲台灣男演員李鴻其曾憑藉《醉·生夢死》獲得第52屆金馬獎最佳新演員，2023年再以自編自導的電影《愛是一把槍》榮獲第80屆威尼斯影展「未來之獅獎」，當時在台上無預警認愛中國大陸女星王紫璇，今（3）日雙方登上時尚雜誌封面，同時也宣布結婚的喜訊。

李鴻其與王紫璇登上時尚雜誌。（圖／翻攝自紅秀GRAZIA微博）

李鴻其在2022年多次被拍到與王紫璇深夜聚餐、到對方家過夜，2023年他站上威尼斯影展頒獎台時，直接公開戀情，「我要特別感謝我的愛人紫璇」。王紫璇曾演出過《河神》、《少年班》，更曾經參加過《乘風破浪的姐姐》第三季。

李鴻其與王紫璇宣布婚訊。（圖／翻攝自紅秀GRAZIA微博）

李鴻其與王紫璇今日共同登上「紅秀GRAZIA」雜誌封面，並轉發貼文宣布婚訊，李鴻其寫下「在這段婚姻裡，我們一起創作、一起成長，然後慢慢成了彼此生活裡不可替代的人。」王紫璇則回應3顆愛心，甜蜜放閃。

李鴻其公布結婚喜訊。（圖／翻攝自李鴻其微博）

李鴻其公布結婚喜訊。（圖／翻攝自李鴻其微博）



