金馬男星膠囊旅館打工籌錢 賣股票圓歌唱夢

金馬戲咖邱志宇再戰歌壇，發行全新創作單曲《曇花》。（圖／邱志宇提供）





金馬戲咖邱志宇砸老本再戰歌壇，樂當「資深新人」無怨無悔圓歌唱夢，唱作俱佳的他寫下新歌〈曇花〉，回首出道十年演藝生涯，適逢生日前夕發片，他許下「只求美麗綻放」，展望未來的同時，盼再接再厲於明年催生新EP ，要以真誠歌聲讓大家聽全新的邱志宇。

邱志宇無怨無悔圓歌唱夢。（圖／邱志宇提供）

出道前自歌唱選秀比賽亞軍出身、曾以電影《我的靈魂是愛做的》入圍金馬最佳新演員的邱志宇跨界改當唱片新人，挾著先前發行兩支創作單曲〈步步為營〉、〈百口莫辯〉的好口碑，邱志宇相隔一年再度推出第三支新作〈曇花〉。

獨立發片的邱志宇身兼歌手、企宣，舉凡版權上架、寫文案甚至連拍MV都「一人獨立作業」，儘管當唱片菜鳥挫折頻頻，但經過三支單曲累積訓練下來，早已練就一身「一人唱片公司」真功夫，他苦笑說：「朋友稱讚我很有才華，但心裡想的是：如果我不做，沒人能幫我！」

回想起此次為了〈曇花〉MV，邱志宇更奮發圖強買相機、上網自學拍攝技巧後，就獨自一人飛去印尼拍，「拍了幾天發現真的不知道拍啥，好險最後找了剪接師幫忙，不然我自己剪的話，可能會變成《台北物語2》！」

而睽違一年再度推出新單曲，邱志宇自掏腰包砸下老本，把疫情期間辛苦累積的股票跟基金約30萬全數變賣，毅然而然投入發片製作與宣傳，只為了一圓心底深藏多年的音樂夢。儘管身旁朋友頻頻苦勸，但他仍堅持走在自己選定的路上，直言：「如果現在不做，以後更不可能會去做了。」

事實上邱志宇不僅為了歌唱夢想投入畢生積蓄，先前在籌備前兩支單曲時，還曾在膠囊旅館打工當房務員，只為了存發片基金，他透露今年因為要籌備公視及即將開拍的電影關係無法兼差，因此只能省吃儉用減少花費，雖然收入變少但他仍甘之如飴，「還好我物質慾望不高，所以還能撐得過來。」

提及這首籌備近兩年的新單曲〈曇花〉，堪稱是邱志宇回首自己演藝之路的新體悟及註解，他透露在寫這首歌時正逢人生低潮，「入圍金馬獎後就碰上疫情，表演工作幾乎停擺，雖然考上研究所進修戲劇，但真實的狀況是越是努力追求人生分數，卻也在當下迷失了自我及方向。」

邱志宇更坦言先前有一段時間曾萌生放棄演藝事業念頭，「可能當時演出的角色比較陰鬱，加上演戲工作不固定，導致有段時間很不快樂。」也因此他重拾最熱愛的音樂，藉著寫歌創作抒發心情及療癒身心；他把出道十年歷經高光時刻比喻為「曇花」化為歌詞，象徵那些如煙火般燦爛卻短暫的時刻，提醒自己不必過度眷戀高光時刻，只要珍惜每一次的綻放就足夠，「因為這首〈曇花〉，讓我重新找到創作的意義及未來的目標。」

生日前夕發行全新單曲，這首別具意義的〈曇花〉不僅是邱志宇送給自己生日禮物，更希望把這首歌獻給一直支持他的粉絲，以「只求美麗綻放」六字展望未來的他也特別許下生日願望，除了勉勵自己再接再厲繼續籌備新EP ，希望能在明年順利催生新作品外，也希望自己能順利找到新的經紀人，他笑說：「單打獨鬥太累了！自己當自己的經紀人將近兩年，有太多瑣事要處理，很難專心在唱歌或演戲上。」

邱志宇新單曲〈曇花〉生日前夕上架雙喜臨門，黃鐙輝、左光平送蛋糕站台。（圖／邱志宇提供）

邱志宇也特別舉辦新單曲發片媒體餐敘，圈內好友黃鐙輝與左光平現身站台力挺，兩人特別送上生日蛋糕慶生，足見邱志宇的好人緣，也為現場增添了不少溫馨氣氛。談起與這兩位好友認識的淵源，邱志宇透露與黃鐙輝是在一次節目專訪中結識，兩人從聊夢想、談童年偶像到創作初衷，意外發現彼此在價值觀與品味上高度契合。

至於音樂人左光平不僅是邱志宇大學學長，更是當年他參加歌唱比賽時的主持人，也是一路見證邱志宇在演藝圈闖盪成長的好友；邱志宇透露：「從我19歲就認識學長，非常喜歡的他的文字，感受他對音樂跟藝人的喜愛與真誠，而且他常在我失落時為我打氣，也在我創作時鼓勵我，在我迷惘時給我很真誠又深刻的支撐力量！」



