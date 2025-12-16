金馬男星賣光股票圓夢！改當清潔工討生活 遭父狠嗆「別再幻想」淚崩

記者徐珮華／台北報導

邱志宇曾以電影《我的靈魂是愛做的》入圍金馬獎最佳新演員，自歌唱選秀節目《全球新人王》亞軍出道的他，今（16）日舉辦新歌〈曇花〉媒體見面會，好友黃鐙輝、左光平現身站台力挺。為了一圓心底深藏多年的音樂夢，他不僅親自投入製作與宣傳，更自掏腰包砸下老本，將疫情期間辛苦累積、約新台幣30萬元的股票與基金全數變賣。

邱志宇相隔1年，推出第3首新歌〈曇花〉。（圖／邱志宇提供）

邱志宇過去曾在咖啡廳打工，卻因為時常被顧客認出，轉而至能配戴口罩的膠囊旅館擔任清潔工，時薪約180至190元。儘管時間相對彈性，不過經常因長時間彎腰導致腰痠，也曾遇過徒手撕下旅客黏在牆上的衛生棉、摳掉血漬的狀況，相當艱辛，直到今年接下新工作才正式結束兼職生活。

廣告 廣告

談及家人對他闖蕩演藝圈的看法，邱志宇透露老家鄰近工業區，父母經常詢問他「什麼時候要去工作」，父親甚至曾撂狠話：「你以為你是彭于晏、周杰倫還是蔡依林？不要再幻想了。」他坦言當時忍到對方離開後才情緒潰堤，「沒有覺得他錯，但覺得他不理解我，很生氣。」如今推出新歌〈曇花〉，他特地將作品給父親聽，對方雖然只是笑笑並未多談，「他也知道不會回本，做這個要幹嘛」，但仍會拿去給家裡隔壁早餐店炫耀。

黃鐙輝（左）、左光平（右）為邱志宇新歌站台。（圖／邱志宇提供）

至於是否曾想放棄演藝之路？再過2天將邁入40歲的邱志宇坦言確實有年齡焦慮，今年接連演出2個角色，目前仍難以自憂鬱狀態抽離。他也回憶10年前曾替自己設立停損點，「但每次我想放棄，工作就找上門」，認為若沒有那段低潮期，自己恐怕寫不出〈曇花〉。

回顧〈曇花〉創作歷程，邱志宇透露某天看見曇花與韋馱的神話愛情故事，認為自己的狀態像極曇花，因此深受觸動。他隨即帶著手機、買了相機與廉價機票後飛往印尼拍攝MV一週，返回台灣再開始動筆寫詞，將出道10年歷經高光時刻比喻為「曇花」，提醒自己不必過度眷戀巔峰，只要珍惜每一次的綻放便足夠。

更多三立新聞網報導

沈玉琳血癌有望過年前返家！黃鐙輝洩最新病況 「復工進度」曝光

鋼鐵千金坐擁2億身家！「父植物人+母失智」罹憂鬱症 崩潰動念尋短

賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境

獨家／甜娶台八女星1年！TRASH林頤原突問「能永遠在一起嗎」懷疑心聲曝

