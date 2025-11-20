金馬男星「醉後激吻陌生女子」成渣男 「女友」遭劈腿心碎喊：太難了

《人浮於愛》范少勳創業失利竟激吻陌生女，也是渣男代表之一。公共電視、台灣大哥大MyVideo提供

曾獲金馬新人獎的范少勳在《人浮於愛》中，因創業失敗，醉後與陌生女子在廁所激吻。范少勳以角色心境回應：「要誠實、有勇氣地面對每一刻的關係。」

談到自己心中的出軌界線，飾演范少勳另一半的宋芸樺坦言：「太難了！我沒有遇過，但如果真的發生，我會先坐下來好好溝通。溝通才是解決信任問題的唯一方式。」

《人浮於愛》宋芸樺談出軌雷點，解決方式關鍵在挽回「信任」。公共電視、台灣大哥大MyVideo提供

此外，楊祐寧飾演的「顧厚澤」劈腿兩女，即使簡嫚書飾演的女友「范月姣」經常以死相逼也無法對她狠心分手，觀眾都疑問：「難道他比起周曉琪（邵雨薇飾）更愛范月姣嗎？」楊祐寧自我解讀：「這兩段關係無法比較，顧厚澤對月姣除了愛，還有一份疼惜。即使這段感情已經壞掉，他仍會心疼她的自傷行為。這不是一句『不愛了』就能結束的，所以感到無比心痛。」

邵雨薇（左）劇中與楊祐寧感情走向也是看點。公共電視、台灣大哥大MyVideo提供

《人浮於愛》劇情進入後半段，顧厚澤從一開始冷靜的精神科醫生，漸漸讓觀眾看見他內心的創傷與崩潰的一面，甚至將在最新劇情裸露自白：「我是殺人犯！」簡嫚書認為月姣與顧厚澤關係之所以無法輕易剪斷，是源自她打從心裡認為「那是一種生死與共的愛」。

周曉琪與范月姣雙姝將火花四射的正面交鋒，對於周曉琪主動上門找月姣那場戲，簡嫚書語氣犀利直言：「她就在宣示主權啊，想把范月姣踐踏在地上踩爛。」火辣口吻預告兩女交鋒場面。

《人浮於愛》簡嫚書（左）認為劇中的她與楊祐寧角色是生死與共的愛，因此才難以分開。公共電視、台灣大哥大MyVideo提供



