金馬男配變身「暴雨殺人魔」！U:NUS蔡承祐為他獻聲：想靠近又怕失去

記者徐珮華／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日圓滿落幕，曾敬驊以《我家的事》抱回最佳男配角獎，激動爆哭感動不少觀眾。他在Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》飾演「暴雨殺人魔」李壬曜，男團「U:NUS」成員C.Y蔡承祐攜手金曲音樂人彭柏邑Boiii P打造插曲〈覆蓋回憶〉，以抒情搖滾堆疊細膩情緒，描繪角色在真相與過往間的拉鋸。

U:NUS蔡承祐〈覆蓋回憶〉，以搖滾情緒唱出愛與痛。（圖／滾石唱片提供）

蔡承祐首次單獨合作戲劇OST，坦言平常創作風格與這類型有極大差距，不過當時在錄音室哼出旋律意外成形。〈覆蓋回憶〉從壓抑到爆發，宛如記憶反覆播放，越想覆蓋卻越清晰；他透露製作時最難詮釋的是情緒，「必須投入劇情，才能唱出共鳴」，希望聽眾從歌裡感受到「想靠近又害怕失去」的心情。

影集以「暴雨殺人魔」懸案展開為起點，由江齊飾演的企劃周品瑜，意外走進凶宅、直面兇手，夢魘般的回聲逐漸揭開人性深處的愛與罪。〈覆蓋回憶〉延伸角色心理軌跡：覆蓋不了的傷、放不下的情，都需要在恰好的距離安放。蔡承祐以「說心事」般的唱法，把痛與愛攤開，提醒觀眾「錯過的約定與每道傷，都是成長的養分」。

U:NUS〈刷到臉紅紅〉MV特別前往台南取景。（圖／滾石唱片提供）

此外，U:NUS近日受華友聯集團邀請加入歲末補漆活動，將熱門曲〈嗨到臉紅紅〉改編為〈刷到臉紅紅〉，將補漆的刷動節奏與家的溫度融入旋律，讓「煥然一新」變得更有趣。U:NUS也在記者會以青春節拍詮釋補牆與翻新的精神，「第一次真正理解這項活動背後的溫度，也感謝讓我們的音樂以全新方式被聽見。」

