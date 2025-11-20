金馬社死瞬間！林青霞「胸部赤裸裸曝光」 神秘男親還走光底片

娛樂中心／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮將於本週六（22日）盛大登場，雖然金馬獎作為影壇年度盛事，但並不代表所有巨星都能順利度過典禮。回顧1990年的頒獎典禮，林青霞憑藉《滾滾紅塵》「沈韶華」一舉奪下最佳女主角獎，沒想到當晚她卻不慎發生走光意外，左側胸部因此被拍。

林青霞當年憑藉《滾滾紅塵》抱回金馬影后卻意外走光。（圖／翻攝自YouTube）

回顧當年這起意外，林青霞致詞結束下樓時，彎腰整理鞋帶的一瞬間出現大量閃光燈，她也意外被拍到胸部走光的畫面。據《香港01》報導，林青霞多年後重提這段往事，透露後來有一名男子私下給她一張底片，她細看發現竟是自己金馬獎走光照，讓她嚇得直呼「我的胸部赤裸裸地曝了光」。

然而，這名攝影記者至今未公開這張走光照，此舉讓林青霞心存感激，「我常在想這位給我底片的年輕人，他如何生存？這麼有良知的人在娛樂新聞界會有生存的空間嗎？」不僅如此，她更形容對方像一顆流星，在她生命中短暫交會後便消失無蹤，令人難忘。

