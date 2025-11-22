金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場

張迪文、方郁婷、李千娜。（圖／小娛樂）

記者／夢夢子

2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，讓人審美有點跟不上。

首先是穿得金光閃閃的男星張迪文，今天選的是白色高領上衣，搭配金色西裝套裝，西裝微透膚設計清楚可以看見裡面的白色高領上衣，這樣一看感覺有點太過居家，加上他的髮色為淺棕色，從頭到腳都金光閃閃，尤其還有像是絲巾披掛的設計，整體造型過於繁瑣不夠俐落，不是很適合臉蛋帶有稚氣的他。

張迪文。（圖／小娛樂）

再來是電影《大濛》女主角方郁婷，今天以一襲兩件式黑色套裝走上紅毯，整套衣服有著亮片點綴，搭配盤髮相當有氣質，只可惜這件洋裝的長度沒有符合她的身高，有些過長，加上兩件式設計，整體比例看起來有點失焦。

方郁婷。（圖／小娛樂）

最後是女星李千娜，今天選的是一襲白色連身洋裝登場，平口設計完美秀出鎖骨曲線，但可能是衣服的布料材質關係，胸口跟腰部使用金色亮片，剪裁並沒有凸顯出李千娜的身材優點，這件衣服可以說是全靠著她優雅的氣質撐起來。

李千娜。（圖／小娛樂）

