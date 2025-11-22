金馬紅毯／三寶媽李千娜突蹲下！特別幫她順裙擺 新人演員倍受寵愛

記者鄭尹翔／台北報導

李千娜貼心幫新人演員林怡婷順裙擺。（圖／記者趙于瑩、鄭孟晃攝影）

受邀觀禮的 李千娜 今晚與《恨女的逆襲》團隊一同踏上金馬獎星光紅毯，她以一套 米色抹胸禮服 亮相，柔和色調襯托肌膚亮度，俐落胸線剪裁展現優雅與自信並存的氣勢。耳際與鎖骨間點綴 De Beers 珠寶，鑽石光芒與暖色禮服形成細緻對比，使她的整體造型純淨又動人，步上紅毯氣場十足。

李千娜出席金馬紅毯。（圖／記者趙于瑩、鄭孟晃攝影）

然而，最讓人印象深刻的不是華麗造型，而是她貼心的舉動，在後台訪問區，李千娜突然蹲下，親自替同劇新人演員 林怡婷 整理裙擺，動作自然又溫柔，完全不像準備好的橋段，也讓現場媒體捕捉到劇組間真摯的好感情。

林怡婷今年以《恨女的逆襲》入圍第 62 屆金馬獎 最佳新演員，備受矚目；李千娜這個貼心的暖舉，也被粉絲大讚：「真正的前輩風範」、「好溫柔的姐姐」。

李千娜出席金馬紅毯。（圖／記者趙于瑩、鄭孟晃攝影）

