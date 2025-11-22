金馬紅毯／典禮撞TWICE開唱！他一被問眼睛突發亮 激動喊：真的好想去

記者王培驊／台北報導

曾拿下金馬最佳男配角的林柏宏，今年以頒獎嘉賓身分亮相金馬紅毯，一現身就成為全場焦點。而今（22）日韓國女團 TWICE 在台北開唱，林柏宏聊到這件事瞬間眼睛發亮，興奮說：「我昨天有看到她們在機場的新聞，真的好想去唷！」

林柏宏今日佩戴 PIAGET 伯爵為金馬打造的頂級珠寶與腕錶，整套造型總價逼近新台幣1600萬元，被形容「等於穿一棟豪宅在身上」。林柏宏聽到金額直接愣住，笑到合不攏嘴：「有嗎？真的嗎？我不知道有貴到這個地步欸！」他也補充今日同時佩戴代言的浪琴錶，因此整體走的是輕鬆、日系風格。

今年他以《96分鐘》再度與金馬交會，作品同時入圍最佳動作設計與最佳音效。他表示心情既興奮又期待，「如果頒的就是我們，我會非常感動。」至於若不是自己參演的作品，他也展現大器一面：「如果真的不是我們，就是肯定別人啦。」並笑稱自己等下不管誰得獎，都會先喊一聲「96分鐘」再說。林柏宏表示，今晚會留下來看完整場典禮，「看看會不會有什麼驚喜。」

