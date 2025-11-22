金馬紅毯／典禮最大咖！好久不見翁倩玉回來了 52年前影后現身

記者趙浩雲／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，來自全世界四面八方的影人齊聚一堂，翁倩玉與日本影星西島秀俊合體現身，晚間典禮最大咖，長期定居日本的翁倩玉特地回台參加頒獎典禮，這也是他睽違影壇47年的金馬影后翁倩玉重返大銀幕。

翁倩玉與西島秀俊拍攝美劇與日本男星西島秀俊攜手演出Apple TV+黑色科幻喜劇《桑妮：AI管家》，兩人在台灣金馬獎母子相認，而翁倩玉1972年以《真假千金》得到第10屆金馬影后，睽違影壇47年的金馬影后翁倩玉重返大銀幕回娘家擔任頒獎人，翁倩玉表示很開心。

西島秀俊勁黑西裝現身。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

西島秀俊表示，身為演員的他，其實「想要誠懇面對我自己」，身為演員好像世界上各式各樣的人都會在現場，待在現場就能真誠面對各式各樣不同種類的人，之前他與桂綸鎂合體演出國際合拍懸疑電影《最親愛的陌生人》，他開心表示：「這次參加對談，觀眾提出很多尖銳問題，很開心希望可以跟很多年輕一輩的年輕人交流。」

桂綸鎂向張孝全喊話。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

另外，49屆金馬影后桂綸鎂被問到當年與張孝全合作《女朋友男朋友》，這次張孝全又入圍男主角，有沒有話想對他說？桂綸鎂回：「朋友，希望我能帶給你幸運！」

