金馬紅毯／《大濛》柯煒林擁抱爸媽添好運！笑稱若沒得獎 「不去粉絲包場」

第62屆金鐘獎於今（22）日在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮。本屆入圍最大贏家《大濛》劇組也盛裝打扮現身，而入圍最佳男主角的柯煒林被問到是否有穿紅內褲或帶什麼幸運物，他則表示，稍早有和爸媽抱一下，也透露他們有到現場。

柯煒林將角逐本屆金馬影帝寶座。（圖／金馬執委會提供）

由於柯煒林今年才確診肺腺癌，但典禮結束後有慶功宴，時間會到比較晚，被問到身體是否能負荷，柯煒林表示，醫師說只要有睡夠就好，也提到自己平常都睡8小時左右。而之後有粉絲的包場宣傳活動，他也坦言希望可以拿獎去，更開玩笑說：「沒有拿的話就不去了。」

至於一旁的方郁婷不僅將角逐女主角獎，她也將與過去一起演出《美國女孩》的林嘉欣、林品彤一起頒獎，被問到有沒有準備特別的橋段，她則先賣個關子說：「到時候看就知道了。」而9m88今晚將演出《大濛》電影主題曲〈大濛的暗暝〉，被問到是否緊張，她則笑說不會，並表示自己已經表演很多次了。

