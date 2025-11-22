金馬紅毯／廝殺黃鐙輝、姚淳耀！黃秋生預測「他」奪男配：應該不是我

記者宋亭誼／台北報導

香港影帝黃秋生出席第62屆金馬獎頒獎典禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在台北流行音樂中心隆重登場。64歲香港影帝黃秋生今年憑藉《今天應該很高興》入圍最佳男配角，稍早以一身全白西裝登上星光紅毯，被問到有沒有信心拿獎，黃秋生謙虛表示：「真的應該不是我。」

黃秋生以一身全白西裝現身。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

黃秋生今（22）日以一身白色西裝搭配黑色帽子亮相，西裝俐落剪裁設計完美襯托出他的風度翩翩，而黃秋生從步伐到眼神皆散發沉穩紳士風格，完全不輸現場鮮肉男星。黃秋生出道超過40年，曾以作品《想飛》、《無間道系列》、《頭文字D》三度榮獲金馬獎最佳男配角獎；2022年則以電影《白日青春》榮獲第59屆金馬獎最佳男主角獎。如今事隔3年再度角逐金馬獎，最終能否如願抱回獎項，備受期待。

黃秋生預測最佳男配角獎得主。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

今年金馬獎各獎項競爭激烈，其中，最佳男配角入圍名單也是死亡之組，包含金士傑《深度安靜》、黃鐙輝《左撇子女孩》、曾敬驊《我家的事》、姚淳耀《我家的事》以及黃秋生《今天應該很高興》。談到今年再度入圍金馬獎最佳男配角，黃秋生謙虛表示，他覺得得獎的人應該不會是自己，並大膽預測：「我猜應該是金老師（金士傑）。」

