金馬紅毯／張孝全帥氣登場！林依晨露胸太性感 曝被兒子口水抹臉

【緯來新聞網】林依晨、張孝全都以《深度安靜》入圍影后、影帝，攜手部上金馬紅毯，對於上次入圍，前者已經相隔22年、後者等了10年，兩人都帶著興奮的心情參加聖典。林依晨今晚（22日）一襲深藍透紗禮服展現小性感，張孝全帶著兒子的戰鬥陀螺當幸運物，林依晨則出門前小兒子流了口水在臉上。

林依晨（左圖）罕見性感，張孝全（右圖）帥氣挺拔。（圖／記者陳明中攝）

林依晨分享今晚的禮服名為「深海之深」，剛好和電影《深度安靜》有點呼應，也透露「同我女兒所好，像美人魚一樣」。今晚貼身禮服讓纖細身材一覽無遺，螞蟻腰到底有多細？她笑說，也沒到非常瘦「大概20幾寸吧」。張孝全秀出兒子借的戰鬥陀螺，是今晚的幸運物，不過結束後要歸還。

柯煒林身體很ok！（圖／記者陳明中攝）

《大濛》組合一起走紅毯，準影帝柯煒林父母都有來台灣，不過因罹患肺癌，身體狀況如何？他說：「醫生說有睡夠就ok！平常大概都睡8個小時。」今晚典禮後，他還有一系列的宣傳行程，但是：「我對自己的行程 晚上才知道行程 所以也不知道。」



方郁婷則將角逐影后，昨晚睡得好，心情上也很期待，今天也會和《美國女孩》的媽媽林嘉欣、妹妹林品彤合體，透露昨天已經有先彩排了；9m88則坦言表演會緊張。

9m88大露背。（圖／記者陳明中攝）

方郁婷一襲黑色禮服，小女人味！（圖／記者陳明中攝）

陳玉勳總是笑笑臉。（圖／記者陳明中攝）

