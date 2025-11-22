金馬紅毯／《我家的事》藍葦華、姚淳耀站太遠爆有嫌隙！曾敬驊超嗆「你有用盡全力嗎」

[FTNN新聞網]

記者吳雨婕／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，星光大道於傍晚5點半開始，由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任紅毯主持人，現場星光熠熠，而劇組《我家的事》一共入圍本屆金馬獎8項大獎，演員高伊玲、曾敬驊、藍葦華、姚淳耀、黃珮琪一起走紅毯。

《我家的事》入圍8項大獎。（圖／金馬執委會提供）

黃珮琪身穿俐落褲裝，受訪時笑說在走紅毯前，有傳授曾敬驊走台步技巧。談到會不會緊張，高伊玲表示只想享受跟大家在一起的時間；曾敬驊透露半夜的時候看到導演上傳的影片，看了馬上哭，「那時候我也還沒睡，他在影片自己彈吉他，透過歌聲感受到給劇組人員的溫暖。」

至於在片中藍葦華、姚淳耀都飾演爸爸的角色，而近期出席活動時兩人都站在比較遠，被虧兩人「有嫌隙」，媒體追問曾敬驊希望誰當爸爸，曾敬驊幽默引用電影標語，把問題丟給藍葦華：「你有『用盡全力』嗎？」

