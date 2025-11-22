金馬紅毯／曾敬驊攜全家走紅毯 被靈魂拷問「選爸爸」

【緯來新聞網】《我家的事》由潘客印執導、鄭有傑監製，藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、朱羿銘、姚淳耀等人領銜主演，入圍第62屆金馬獎八項大獎，今（22日）一家人一起踏上紅毯，劇中藍葦華向好友姚淳耀借精生下曾敬驊，後台被靈魂拷問「到底要選誰當爸」，他突然直勾勾的看著藍葦華問出片中經典台詞：「你有用盡全力嗎？」接著父子擁抱。

曾敬驊帥氣走紅毯。（圖／記者許方正攝）

片中演出姊姊的黃珮琪穿著火辣，本來就是模特兒的她完美步上紅毯，也透露事前有教導曾敬驊走秀，被問弟弟分數？她笑說：「我沒辦法打分數，剛剛我很專注在自己身上。」媽媽高伊玲則說走紅毯不緊張，很開心可以在跟家人走在一起。

《我家的事》劇中一家人以及工作人員一起走上金馬紅毯。（圖／記者許方正攝）

昨天導演潘客印凌晨突然有感而發彈吉他直播，同樣也沒睡的曾敬驊看著看著就哭了，一家人都很捨不得彼此的感情，曾敬驊說：「歌聲感受到他給劇組的溫暖。」

黃珮琪穿著火辣。（圖／記者許方正攝）

