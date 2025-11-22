金馬紅毯／林依晨出門抱兒「被口水洗臉」！張孝全幸運物跟他有關太感人

記者王培驊／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚在北流盛大登場，《深度安靜》劇組稍早亮相紅毯，入圍影帝的張孝全與角逐影后的林依晨再度同框，俊男美女合體氣場十足。

林依晨《深度安靜》。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

被問到是否緊張，張孝全笑說「目前還好，沒有啦，就是戰鬥！」並拿出兒子送的戰鬥陀螺當幸運物，霸氣又帶點反差萌。林依晨同樣展現媽媽暖心一面，透露出門前抱兒子，結果被流滿臉口水，還笑說「可以當面膜」，心情看得出來相當放鬆。她身穿深V薄紗魚尾禮服優雅亮相，被問到蠻腰幾吋時也大方回應「沒有很瘦啦，就是20多這樣」。

《深度安靜》由導演沈可尚執導，改編自同名短篇小說，以內斂筆觸刻畫難以言說的悲傷與壓抑。張孝全、林依晨與金士傑共同詮釋一家三口的情感裂縫，在平靜生活中逐步逼視那些長期被忽略的傷口。兩人此次以戲中壓抑又濃烈的演出，再度問鼎金馬影帝后，紅毯上的放鬆與幽默，也成為典禮開始前最暖的一幕。

