金馬紅毯／林依晨出門抱兒「被口水洗臉」！張孝全幸運物跟他有關太感人
記者王培驊／台北報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚在北流盛大登場，《深度安靜》劇組稍早亮相紅毯，入圍影帝的張孝全與角逐影后的林依晨再度同框，俊男美女合體氣場十足。
被問到是否緊張，張孝全笑說「目前還好，沒有啦，就是戰鬥！」並拿出兒子送的戰鬥陀螺當幸運物，霸氣又帶點反差萌。林依晨同樣展現媽媽暖心一面，透露出門前抱兒子，結果被流滿臉口水，還笑說「可以當面膜」，心情看得出來相當放鬆。她身穿深V薄紗魚尾禮服優雅亮相，被問到蠻腰幾吋時也大方回應「沒有很瘦啦，就是20多這樣」。
《深度安靜》由導演沈可尚執導，改編自同名短篇小說，以內斂筆觸刻畫難以言說的悲傷與壓抑。張孝全、林依晨與金士傑共同詮釋一家三口的情感裂縫，在平靜生活中逐步逼視那些長期被忽略的傷口。兩人此次以戲中壓抑又濃烈的演出，再度問鼎金馬影帝后，紅毯上的放鬆與幽默，也成為典禮開始前最暖的一幕。
更多三立新聞網報導
金馬62／評審團內幕曝！范冰冰險勝她1票奪影后 女配15票全拿壓倒勝利
金馬62／曾敬驊奪男配！談爸媽突爆哭止不住 感性喊：先帶他們做1事
金馬62／戴佩妮疑收音出狀況翻車！導演揭創作秘辛 護航喊：非常不容易
金馬紅毯／林柏宏穿一棟豪宅！全身行頭1600萬 他驚喊：不知有到這地步
其他人也在看
金馬62／林依晨薄紗為愛女化身美人魚 張孝全帶兒子幸運物登場
《深度安靜》主演張孝全與林依晨分別入圍本屆金馬影帝與影后，今（22）晚他們一同亮相星光紅毯。張孝全以一身正式西裝搭配黑框眼鏡登場，他透露出門前兒子給了他一個大大的擁抱為他打氣，還特地把心愛的「戰鬥陀螺台視新聞網 ・ 14 小時前
金馬紅毯／張孝全帥氣登場！林依晨露胸太性感 曝被兒子口水抹臉
【緯來新聞網】林依晨、張孝全都以《深度安靜》入圍影后、影帝，攜手部上金馬紅毯，對於上次入圍，前者已經緯來新聞網 ・ 12 小時前
張孝全第3度入圍影帝 笑稱感言10年前就寫好
第62屆金馬獎入圍最佳男主角的許瑞奇、柯煒林、張孝全以及藍葦華24日在午宴受訪，聊到會不會緊張，張孝全坦言：「還沒頒獎不會，但一到頒獎前就會想『會不會是我』。」至於得獎感言，第三度入圍影帝的他笑說，「有稍微準備好，感言10年前入圍時就寫好。」中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62星光 導演沈可尚開心登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「深度安靜」導演沈可尚（圖）率劇組開心走上紅毯，期待稍後能有獲獎好消息。中央社 ・ 14 小時前
金馬紅毯／典禮最大咖！好久不見翁倩玉回來了 52年前影后現身
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，來自全世界四面八方的影人齊聚一堂，翁倩玉與日本影星西島秀俊合體現身，晚間典禮最大咖，長期定居日本的翁倩玉特地回台參加頒獎典禮，這也是他睽違影壇47年的金馬影后翁倩玉重返大銀幕。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
金馬62影后之爭！ 實力派演員齊聚交鋒
第62屆金馬獎的「影后之爭」，匯集多位實力派演員，其中劉若英在《我們意外的勇氣》中，以侷限的安胎場景，展現收斂的情感力量；林依晨則是在《深度安靜》突破自我，以壓抑沉痛的方式詮釋角色。面對截然不同的挑戰...華視 ・ 1 天前
張孝全影帝感言已備10年 林依晨是老公心中影后
（中央社記者王心妤台北21日電）第62屆金馬獎入圍者今天出席記者會，角逐影帝的張孝全笑說，10年前就備好得獎感言，只是沒機會拿出來；問鼎影后的林依晨則說，老公有給予鼓勵，在他的心裡，老婆已經是影后。中央社 ・ 1 天前
金馬62星光 粉絲提早卡位等待偶像現身（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在北流登場，傍晚由星光大道揭序幕，紅毯兩旁下午已有大批民眾到場卡位等待偶像現身，眾人紛紛以手機、手牌秀出熱愛的明星名字。中央社 ・ 15 小時前
陳其邁化身"陳三歲"畫棒棒糖! 跟小朋友鬥嘴"指鹿為馬"
南部中心／劉安晉、陳芷萍 高雄市報導高雄22日下午有一場小朋友彩繪活動，畫布很特別，是高雄的輕軌列車，小朋友把對高雄的印象，全都畫在車身上。高雄市長陳其邁也拿起畫筆，在車頭畫了一支棒棒糖。看到小朋友天馬行空的作品，陳其邁瞬間又變成了陳三歲，不斷跟小朋友鬥嘴，還把長頸鹿說成是馬。民視 ・ 14 小時前
金馬62/黃鐙輝角逐男配「沒想過能入圍」 首登紅毯誇蔡淑臻粉絲貼心
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道於下午5點30分舉行。從影15年的黃鐙輝，今年憑藉《左撇子女孩》首次入圍「最佳男配角」，他與同劇演員蔡淑臻、葉子綺及馬士媛一同登上紅毯，受台受訪時大讚蔡淑臻粉絲相當貼心，會幫劇組的大家歡呼應援。中天新聞網 ・ 13 小時前
聽奧隨筆／東京的熱情與設施佳 台北聽奧還是讓外國選手難忘
部分使用2021年東京奧運的比賽場館，白天有點涼但還不算太冷的15至17度的氣溫，11月東京路上可見金黃色的銀杏樹海，東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧） 感受到首次承辦的熱情，聽奧體驗園區包括手語...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前
金馬紅毯／廝殺黃鐙輝、姚淳耀！黃秋生預測「他」奪男配：應該不是我
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在台北流行音樂中心隆重登場。64歲香港影帝黃秋生今年憑藉《今天應該很高興》入圍最佳男配角，稍早以一身全白西裝登上星光紅毯，被問到有沒有信心拿獎，黃秋生謙虛表示：「真的應該不是我。」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
金馬獎2025／張孝全三度提名影帝 感言十幾年前就寫好「一直拿不出來」
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳男主角入圍者《大濛》柯煒林、《好孩子》許瑞奇、《深度安靜》張孝全、《我家的事》藍葦華齊聚一堂。第三度提名影帝的張孝全表示，通常等到典禮上、攝影機在面前才會緊張。被問到感言是否準備好？他笑說：「十年前就寫好了，一直拿不出來。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬62/與姚淳耀爭男配！曾敬驊秀幸運物 嗨喊：鑽爆
第62屆金馬獎頒獎典禮22日於台北流行音樂中心登場，電影《我家的事》獲得8項大獎提名。導演潘客印與演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、姚淳耀、黃珮琪等人現身紅毯，曾敬驊透露幸運物是手上戴的豹貓戒指，以諧音笑稱「讓《我家》鑽爆！」與他一同角逐男配角獎的姚淳耀，提到脖子上的飾品象徵福祿，「希望可以帶給大家好運」。中天新聞網 ・ 13 小時前
專訪》母病逝半年多未入夢 苗可麗痛喊「媽媽來找我」
苗可麗今年3月經歷喪母之痛，半年多都未夢到媽媽，她一度為此失落、納悶，「我媽很愛我、我也很愛她，可是為什麼我就是夢不到她？」直到近日，她終於決定轉念，並放手祝福。中時新聞網 ・ 21 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 12 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前