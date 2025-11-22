金馬紅毯／林依晨深V透視辣曬好身材！「幸運物是孩子的口水」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導
第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，星光大道於傍晚5點半開始，由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任紅毯主持人，現場星光熠熠，而劇組《深度安靜》一共入圍本屆金馬獎7項大獎，該片男主角張孝全，與女主角林依晨一起走紅毯。
張孝全、林依晨分別要搶影帝、影后，張孝全表示要晚點才會知道有沒有信心，昨天也睡得很好，而幸運物是兒子給的戰鬥陀螺，「他本來以為我跑步得獎，所以把他喜歡的戰鬥陀螺給我放在身上。」
至於林依晨產後身材恢復快速，露出傲人事業線，纖細身型令人讚嘆，談到身上是否有帶幸運物，她笑說：「我身上藏不了東西，我拍兒子的背，他留給我一點口水。」
