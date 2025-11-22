金馬紅毯／林依晨深V透視「化身美人魚」全為她！產後5個月美成這樣
記者徐珮華／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，林依晨睽違22年以《深度安靜》再度入圍最佳女主角獎項，稍早踏上紅毯，絕美人魚造型立刻掀起尖叫聲。
今年6月升格2寶媽的林依晨，產後狀態恢復神速，今日大開深V，一襲紫色禮服以透視鏤空點綴，魚尾裙擺更是十分別緻。她透露這身造型全是為了喜愛美人魚的女兒，也透過鏡頭向女兒打招呼。
在《深度安靜》展現演技的她，坦言「柯依庭」一角幾乎是從影來最煎熬崩潰的角色，不過只要在回家路上保持「深度安靜」，就能慢慢自入戲太深的狀態抽離，不至於影響女兒。
林依晨上次角逐影后已是2003年《飛躍情海》，如今再度入圍，將與方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎，堪稱死亡之組。獎項另一大亮點，則是范冰冰繼2016年親自來台出席金馬獎後，再度入圍影后，晚間是否將現身典禮備受矚目。
