金馬紅毯／林柏宏灰西裝亮相！自嘲是「芋頭火鍋」 笑稱想去看TWICE

記者黃鈺晴／台北報導

第62屆金馬獎於今（22）日在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮。今天擔任頒獎人的林柏宏以一身灰色西裝內搭淡紫色襯衫亮相，身上的珠寶金額加起來將近一棟豪宅，而他本人也開玩笑說：「今天走一個芋頭火鍋的路線。」

林柏宏今天擔任頒獎人。（圖／金馬執委會提供）

今天擔任頒獎人的林柏宏坦言，心情相當輕鬆，同時表示出席是為了替劇組打氣。由於他即將頒發的「最佳動作設計」，自己主演的電影《96分鐘》也有入圍，對此，他坦言，自己當然希望可以頒獎給自己的作品。此外，因為金馬獎與TWICE的高雄演唱會撞期，讓林柏宏也忍不住笑說，「看到她們TWICE在機場就好想去喔！」

其實林柏宏過去曾以《六弄咖啡館》榮獲金馬最佳男配角，之後又憑藉《關於我和鬼變成家人那件事》問鼎影帝寶座，而今年叫好又叫座的破億電影《96分鐘》雖然沒有入圍男主角獎，但他的演技已受到外界肯定。

