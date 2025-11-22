金馬紅毯／林柏宏穿一棟豪宅！全身行頭1600萬 他驚喊：不知有到這地步
記者王培驊／台北報導
曾拿下金馬獎最佳男配角的林柏宏，今年以頒獎嘉賓身分踏上金馬紅毯，一登場立刻成為焦點。他身穿 PIAGET 伯爵為金馬打造的造型，包含腕錶與珠寶在內，整體行頭估算約新台幣1600萬元，被形容「等於穿一棟豪宅在身上」。
林柏宏聽到價格笑到傻眼，直說：「有嗎？真的嗎？我不知道有貴到這個地步欸！」並補充今天同時也佩戴代言品牌浪琴錶，整體風格比以往更輕鬆、日系。
今年他將擔任金馬獎頒獎嘉賓，又恰好遇上自己參演的電影《96分鐘》入圍，他坦言心情期待又興奮。「如果頒的就是我們的作品，我會非常感動。」至於若揭曉不是自己？他也展現大將之風：「如果真的不是我們，就是肯定別人啦。」他今日神情明顯放鬆，也透露典禮結束後應該會留下來觀賞，「看看會不會有什麼驚喜」。
