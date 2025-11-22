金馬紅毯／楊貴媚薄紗裙太養眼！準影后林依晨化作美人魚添氣勢
金馬獎紅毯星光熠熠，眾多影視名人齊聚一堂，為第62屆金馬獎增添耀眼光彩。剛生完第二胎的準影后林依晨以夢幻紫色美人魚造型華麗復出，成為全場焦點。此外，桂綸鎂的黑色蕾絲禮服、楊貴媚的半透明亮粉色墊肩禮服，以及李安導演的經典西裝等，都讓紅毯星光閃閃。頒獎嘉賓、入圍者及評審團成員們各自以獨特風格亮相，展現了金馬獎的非凡魅力。
金馬獎紅毯上，擔任頒獎嘉賓的桂綸鎂身穿一襲黑色蕾絲禮服現身，若隱若現的設計展現她非凡的氣質，成為鎂光燈追逐的焦點。第62屆金馬獎紅毯正式開始，眾多華麗的頒獎組合成為大家關注的重點。
李安導演以招牌西裝登場，展現游刃有餘的風範。日本影星西島秀俊與翁倩玉雙雙亮相，共同為這場盛會增添國際色彩。擔任評審團成員的林嘉欣選擇紫色墊肩裝扮，展現俐落帥氣的一面，而陳意涵則身著深綠色禮服，氣質絕佳。
最引人注目的是6月才剛生完第二胎的準影后林依晨，她為了女兒特別化身美人魚，穿著夢幻紫色魚尾裙登場，產後依然魅力四射。楊貴媚則選擇亮粉色誇張墊肩半透明禮服，氣場全開，展現成熟女性的獨特魅力。獲頒終身成就獎的陳淑芳也出席了這場盛會，為紅毯增添溫馨氛圍。
即將在獎項中「網內互打」的雙入圍最佳女配角蔡淑臻和葉子綺以母女搭檔的形式亮相，畫面十分可愛。電影《大濛》的演員9m88、方郁婷和柯偉林也一同現身。小鮮肉演員曾敬驊和姚淳耀展現青春活力，而林柏宏則親切地與粉絲大玩自拍，以最帥氣亮眼的一面閃耀金馬紅毯。
