金馬紅毯／王品澔捲不倫！自爆體重掉到7字頭 被問簡廷芮他尬笑回應了
記者王培驊／台北報導
范姜彥豐先前怒控前妻粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），引爆演藝圈連環風暴，連3月曾同遊美國的「粿王旅行團」也跟著受牽連。其中王品澔被范姜彥豐退追蹤，過去與已婚女星簡廷芮互動曖昧的畫面也被網友挖出，引起外界揣測。不過簡廷芮老公賴冠儒第一時間跳出護妻，否認婚變。風波延燒將近一個月，王品澔今（22）日以金馬獎遞獎大使身份踏上紅毯，狀態與反應備受關注。
王品澔亮相時明顯消瘦，他受訪時坦言體重從82公斤掉到70多公斤，原因是為了擔任遞獎大使而持續運動準備，但強調並非刻意瘦身，「就是順其自然，持續運動」，全程語氣平穩，把焦點放在金馬典禮。
至於外界最關心的「粿粿、王子、范姜彥豐」相關問題，王品澔選擇完全不回應。被問到是否與粿粿、王子仍有聯絡，他未作任何答覆；被問是否覺得自己被冤枉，或對事件有何澄清，他僅反覆表示：「今天還是專注在金馬遞獎上。」面對「是否支持粿粿和王子結婚」的提問，他也未做任何回應，全程堅守不碰私事的原則，把所有焦點收回工作本身。
