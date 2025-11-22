金馬紅毯／王品澔暴瘦現身！甩不倫疑雲吐心聲 鏡頭前公開「表白」

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐怒控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），今年3月與粿王「美國行」成員也受波及，其中王品澔不僅遭范姜彥豐退追蹤，還被發現與已婚的簡廷芮互動曖昧，不過女方老公賴冠儒隨即發聲護愛，否認婚變傳聞。事件延燒近1個月，王品澔今（22）日以遞獎大使身分踏上金馬獎紅毯，狀態備受關切。

王品澔臉頰凹陷，似乎有些消瘦。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

第62屆金馬獎頒獎典禮今日在台北流行音樂中心盛大登場，王品澔稍早與遞獎大使何曼希、陳泰河、楊富江一同登上紅毯。只見他身穿全黑合身西裝，並與其他遞獎大使一同演唱蕭亞軒〈表白〉。談及從演員身分變身遞獎大使，他直呼心情興奮，也透露日前買了神祕道具調整儀態，希望今天能有好表現。值得注意的是，雖然他不時露出專業笑容，不過臉頰似乎有些消瘦，難免讓人聯想是否受到風波影響。

金馬獎遞獎大使，左起楊富江、陳泰河、何曼希、王品澔。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

回顧事件經過，王品澔起初僅被質疑協助隱瞞粿王不倫戀，事後澄清對於此事「完全不知情」。與范姜彥豐交好的天后闆妹，隨後指出「其實那群好友，還有一對沒有被爆……，唉」，疑似影射王品澔及簡廷芮，網友也挖出兩人曖昧留言及互動，男方9月底發布的金馬獎遞獎大使形象照因此遭到洗版：「哇，出事了喔」、「三觀有問題，還是離開演藝圈吧」。

