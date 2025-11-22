金馬紅毯／王品澔爆曖昧簡廷芮首現身！被問有無與粿王聯繫 尷尬微笑不回應
[FTNN新聞網]
記者黃鈺晴／台北報導
第62屆金鐘獎於今（22）日在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮。今年擔任遞獎大使的王品澔被問到粿粿與王子的風波，以及是否有再與他們聯繫，他則尷尬微笑沒有多做回應，僅表示自己這對時間等專注在遞獎大使的工作上。
由於有消息指出美國行出軌的不只王子和粿粿，還有另外一對，引發網友猜測是王品澔與簡廷芮。對此，王品澔被問到相關問題都沒有多說什麼，僅說以專注在遞獎大使的工作上。
然而，王品澔穿著黑色西裝現身時，被發現身型變得比過往更纖細，他也坦承確實有變瘦，「原本82（公斤），然後現在可能75。」但是因為自己有持續在運動，並非刻意減肥。
