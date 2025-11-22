金馬紅毯／罹肺腺癌四期！柯煒林「穿全黑內褲」拼影帝寶座 身體現況曝

記者宋亭誼／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在台北流行音樂中心隆重登場，香港男星柯煒林憑藉《大濛》角逐最佳男主角獎。然而，正當事業逐漸走向高峰之際，柯煒林今年7月公開罹患第四期肺腺癌噩耗，不時透過社群分享抗癌近況，而他稍早登上星光紅毯，身體現況備受關心。

柯煒林鬆口身體現況。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

柯煒林確診肺腺癌後，積極接受治療，也並未停下工作腳步，被問到身體確切現況，柯煒林表示：「醫生說ok，醫生說睡夠就ok」並透露自己平時大概睡8小時。而《大濛》將於明（23）日舉辦粉絲包場，柯煒林興奮表示：「如果有得獎，就拿金馬獎去看他們，不然也可以帶金馬送的存錢筒一起。」

另外，柯煒林表示爸媽今天有到現場，透露自己今天特別和兩老擁抱，而這對他來說已是最大的幸運。至於被問到是否穿紅色內褲求好彩頭，他害羞透露全身都穿黑色。柯煒林在《大濛》飾演退伍國民兵，將小人物的孤絕、粗糙與內心深處的柔軟詮釋得極具說服力，演技表現被不少影評人直誇「突破過往」。

