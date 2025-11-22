金馬紅毯／罹肺腺癌四期！柯煒林「穿全黑內褲」拼影帝寶座 身體現況曝
記者宋亭誼／台北報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在台北流行音樂中心隆重登場，香港男星柯煒林憑藉《大濛》角逐最佳男主角獎。然而，正當事業逐漸走向高峰之際，柯煒林今年7月公開罹患第四期肺腺癌噩耗，不時透過社群分享抗癌近況，而他稍早登上星光紅毯，身體現況備受關心。
柯煒林確診肺腺癌後，積極接受治療，也並未停下工作腳步，被問到身體確切現況，柯煒林表示：「醫生說ok，醫生說睡夠就ok」並透露自己平時大概睡8小時。而《大濛》將於明（23）日舉辦粉絲包場，柯煒林興奮表示：「如果有得獎，就拿金馬獎去看他們，不然也可以帶金馬送的存錢筒一起。」
另外，柯煒林表示爸媽今天有到現場，透露自己今天特別和兩老擁抱，而這對他來說已是最大的幸運。至於被問到是否穿紅色內褲求好彩頭，他害羞透露全身都穿黑色。柯煒林在《大濛》飾演退伍國民兵，將小人物的孤絕、粗糙與內心深處的柔軟詮釋得極具說服力，演技表現被不少影評人直誇「突破過往」。
更多三立新聞網報導
金馬62／曾窮到繳不出房租！25歲女星「首次演戲就上馬」險把導演當詐騙
金馬紅毯／廝殺黃鐙輝、姚淳耀！黃秋生預測「他」奪男配：應該不是我
為一顆雞蛋開戰火鍋店！王俐人昔開餐廳「慘賠上千萬」 經濟現況曝光
金馬社死瞬間！林青霞「胸部赤裸裸曝光」 神秘男親還走光底片
其他人也在看
金馬獎／大S倩影一出現大螢幕全場嘆息！ 李竺芯溫暖歌聲紀念過世影人...網友狂讚：救命好聽
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，正式開始前，紅毯旁已聚集大批粉絲，開心等待偶像現身。中央社 ・ 17 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前
獨留2歲女兒在高溫車內活活熱死！他服刑當日輕生亡
獨留2歲女兒在高溫車內活活熱死！他服刑當日輕生亡EBC東森新聞 ・ 13 小時前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前
金馬62／影帝影后預測！柯煒林呼聲超高 范冰冰、林依晨雙強對決五五開
第62屆金馬獎即將在今（22）日晚間登場，《大濛》、《眾生相》、《地母》、《深度安靜》、《幸福之路》等強片正面交鋒，其中影帝、影后獎項競爭最受鎂光燈關注。今年入圍者個性鮮明、角色跨度極大，從外省兵、移民家庭，到憂鬱妻子、農村婦女，各自端出代表作，讓影迷提前陷入天人交戰。《三立新聞網》為您統整所有入圍名單，以及呼聲最高的得獎者，帶您一次看。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎／林依晨露出「大量膚色」突破尺度辣翻全場！ 紅毯靈感來自小孩藏洋蔥
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
金馬獎2025／精彩幕後直擊！林柏宏人在金馬 心繫TWICE！ 曾敬驊淚崩許願「想帶家人出國玩」！
第62屆金馬獎今晚在北流盛大登場，眾星雲集！台上幾家歡樂幾家愁，台下的幕後花絮也十分精彩，Yahoo電影戲劇編輯部為你整理紅毯和後台x大花絮亮點，見證影人的歡樂時刻！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 14 小時前
金馬62／戴佩妮「音準狂飄」慘翻車！網歸咎3問題 下秒仍抱回獎座
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，金曲歌后戴佩妮以范冰冰主演的電影《地母》主題曲〈布秧〉，入圍本屆「最佳原創電影歌曲」，稍早在舞台上展現歌喉，卻疑似因為現場收音忽大忽小，加上音準與原曲有所落差，挨轟翻車。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲狀態太霸氣
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆金馬獎主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，影壇大咖眾星雲集來到現場，《民視新聞網》帶您一起搶先看紅毯百花綻放的注目焦點，搶先登場的是主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐現身，除此之外今年以《地母》超反差演出入圍影后的范冰冰是否踏上星光紅毯也成為外界瘋狂討論的焦點。民視 ・ 13 小時前
金馬62／王品澔登紅毯 全黑西裝「認了暴瘦」！
娛樂中心／饒婉馨報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字。王品澔與何曼希、陳泰河及楊富江以遞獎大使的身分登上紅毯。民視 ・ 11 小時前
金馬獎／《大濛》奪最佳劇情片！揭白色恐怖「艱困環境人還是有善良的心」
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，由陳玉勳執導的《大濛》獲得最佳劇情片，打敗《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》，《大濛》抱回四項大獎，成為最大贏家。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
金馬62/金馬史上最慘收音？告五人、戴佩妮表演難逃網友毒舌
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，然而收音問題嚴重影響觀賞品質，從開場表演到頒獎環節都出現音響效果不佳的狀況，引發網友大量批評。戴佩妮憑藉《布秧》榮獲最佳電影原創歌曲獎，但她與告五人、9m88的聯合演出仍難逃網友毒舌。中天新聞網 ・ 12 小時前
兒子輕生深受打擊！他墓前埋伏前妻 19刀猛刺斃命
兒子輕生深受打擊！他墓前埋伏前妻 19刀猛刺斃命EBC東森新聞 ・ 14 小時前
金馬獎／楊貴媚紅毯「透膚桃粉裝」太驚豔！馬士媛優雅高級感直接滿分
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中楊貴媚以一身桃粉色登場，成功駕馭又凸顯的氣色令人羨慕，另外，林依晨紫色透膚禮服、桂綸鎂黑色洋裝氣勢滿點，女神降臨。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前
突發噩耗羅晉父親在北京去世 唐嫣微博IP卻在上海惹人擔心
突發噩耗羅晉父親在北京去世 唐嫣微博IP卻在上海惹人擔心娛樂星聞 ・ 8 小時前
《親愛的X》金裕貞美出新高度！圓肉臉變成上鏡小臉，減肥＋保養重點全公開
《親愛的X》金裕貞一路從童星蛻變為韓劇女神，細看她這幾年的變化，最令人驚艷的莫過於「臉變小、身材線條更俐落緊實」，整個人氣質美貌大升級！而她並不是靠極端節食，而是靠著規律運動＋聰明飲食＋細緻保養，讓身體慢慢緊實、臉型變窄，這次一起看看她的「不臉凹瘦身法」重點！BEAUTY美人圈 ・ 1 小時前
金馬62／許瑋甯頒獎妙語如珠！一度遺憾錯過這個獎 台上金句勉勵新人們
近日喜事不斷的藝人許瑋甯，受邀出席本屆金馬獎並擔任「最佳新演員」頒獎人。當天她以一襲閃亮粉紅色平口禮服亮相，氣質迷人，全場焦點。身為資深實力派演員的她，也在台上向所有入圍者送上溫暖勉勵。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
金馬62》大S、顏正國現蹤大螢幕！李竺芯一開口超感人
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）將進入高潮，由新科金曲台語歌后李竺芯獻唱，帶大家懷念致敬已故影視人。隨著〈魯冰花〉的旋律響起後，包含林義雄、劉家昌、雪妮、坣娜、瓊瑤、大S徐熙媛、蔡瀾、張立威 、陳光前，以及不久前才離開人世的顏正國、逢翠凡、許紹雄、馮粹帆，相繼出現在大螢幕上，令現場嘉賓、影迷們感動不已。中時新聞網 ・ 12 小時前
FT：台美關稅協議近期公布 台灣將投資美國4,000億美元
英國金融時報（FT）引述知情人士指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約...聯合新聞網 ・ 20 小時前