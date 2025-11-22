金馬紅毯／范冰冰確定不來了！導演曝最新通話內容 喊：得獎會電話連線
記者王培驊／台北報導
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年入圍名單強片雲集，《大濛》《地母》《我家的事》《左撇子女孩》等多部作品競爭激烈，其中最受國際關注的話題焦點，就是以《地母》角逐影后的范冰冰。她先前因「再入圍中國台灣金馬獎」的貼文引發討論，導演張吉安曾透露她收到入圍消息時感動落淚，也讓外界更期待她是否將重返金馬紅毯。
典禮前傳出北市晶華酒店整層房間被預留，疑似為范冰冰而準備，加上她並未使用金馬提供的機票、也沒有取消事先預定的住宿安排，更讓「范冰冰會否突然現身」成為典禮最大懸念。
不過導演張吉安稍早在《地母》紅毯訪問中一次說清楚，正式澄清范冰冰並未來台。他表示人現在正在山上拍攝另一部電影，近來自己因為壓力太大，甚至「常常夢到范冰冰、會被嚇醒」。他更透露，范冰冰稍早打電話給劇組，向大家表達心情：「心與金馬同在，真的很想親自見證。」但因工作無法分身，確定無法出席典禮。至於若范冰冰今晚拿下影后，導演說會在台上直接撥電話給她，讓她透過連線與觀眾共同分享喜悅。他也無奈笑說：「這個驚喜讓大家失望了。」
