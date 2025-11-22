金馬紅毯／范冰冰確定缺席「很遺憾」 若拿影后想到一招即時現聲

【緯來新聞網】范冰冰以《地母》入圍本屆金馬獎影后，今晚（22日）是否現身台灣成爲影迷焦點，昨日導演張吉安透露：「明天會給大家驚喜。」但是稍早在紅毯，他很不好意思地說：「基本上他是沒有來，沒有在台灣，她很遺憾沒能來，但心跟金馬同在。」

范冰冰可惜沒能來台灣。（圖／翻攝范冰冰微博）

范冰冰曾以《心中有鬼》拿下第44屆金馬獎最佳女配角，而上次入圍已是9年前《我不是潘金蓮》，終於再度於「金馬62」拿下入場門票。《地母》導演張吉安在金馬前夕出席活動時，曾透露范冰冰想來台灣，更喊話：「我拿過金馬獎最佳女配角，希望有朝一日可以拿金馬影后。」



終於等到金馬獎的這天，張吉安今晚在紅毯後台受訪，說道：「基本上他是沒有來，沒有在台灣，在別的地方工作，但有得獎可以撥電話給她，她非常遺憾沒有辦法來，真的很想親自見證，但是她的心跟金馬同在。」



張吉安最後語帶抱歉地說：「這個驚喜讓大家失望了。」但透露，他沒聽說過有范冰冰有包棟飯店和搭私人飛機抵台的計劃，不過因為一直被問「范冰冰會來嗎」？導致每晚都夢到她，昨晚也夢見范冰冰在拍戲，心想是個好兆頭。

廣告 廣告

張吉安沒能帶來驚喜。（圖／記者陳明中攝）

戴佩妮今晚將有演出。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

曾是龍舟隊員！探訪台灣之光 詹姆士自曝「這原因」自動退隊

黃偉晉拉帥師兄慢活香港划獨木舟 自爆每去必喝一杯