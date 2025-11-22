金馬紅毯／葉子綺甜喊要把獎帶回家！黃鐙輝破百萬行頭踩場 坦言超緊張

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

第62屆金馬獎今（22）日於台北流行音樂中心舉行頒獎典禮，不僅獎落誰家收到關注，紅毯星光也是一大看點。今年《左撇子女孩》入圍9項大獎，其中蔡淑臻、葉子綺更將一同角逐最佳女配角的獎項，對此，葉子綺表示，設計師幫她設計的禮服口袋很大，目的是要讓她把獎帶回家。

今年《左撇子女孩》入圍9項大獎。（圖／金馬執委會提供）

至於這次憑藉《左撇子女孩》首次入圍第62屆金馬獎「最佳男配角」的黃鐙輝，則穿上由 Dsquared2找來Magliano 兩大義大利品牌聯名推出的2025秋冬膠囊系列西裝套裝登上紅毯，身上行頭總價破百萬。由於是自己人生第一次踏上金馬紅毯，因此讓他相當感動，直呼：「從來沒有想過我能入圍金馬獎！」

廣告 廣告

黃鐙輝入圍金馬獎，非常感謝一路上支持他的影迷（圖／我在娛樂提供）

談到心情，他說雖然不緊張，但一路被大家喊「要得獎」確實讓壓力上升，親友與粉絲的支持也讓他既緊繃又動容，「這些壓力都充滿祝福，真的超超超超感動！」他笑稱對得獎沒有過高期待：「能入圍已經很滿足，如果真的得獎我可能會嚇傻。」而擁有「南港劉德華」稱號的他，也開玩笑說今天這裡是自己的主場。





更多FTNN新聞網報導

金馬62／《左撇子女孩》開胡！ 馬士媛「首次演戲」就拿下最佳新演員

《左撇子女孩》獲金馬9項提名 導演鄒時擎感動：等待有了最美好的回應

金馬62／《大濛》勇奪最佳劇情片！張震、范冰冰分別登影帝及影后寶座 完整得獎名單一次看

