金馬紅毯／蔡淑臻粉紅洋裝秀美腿！珠寶要價一間豪宅 總價2100萬戴上身

記者鄭尹翔／台北報導

曾奪下金鐘視后與金鐘女配角的實力派演員 蔡淑臻，今年以電影《左撇子女孩》首次角逐金馬獎，入圍 最佳女配角獎，備受矚目。她出席金馬獎頒獎典禮時以一襲粉紅色洋裝亮相紅毯，氣質優雅又充滿星光，讓現場閃光燈閃不停。

蔡淑臻出席金馬獎星光大道。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

本次入圍更特別之處，是她與同劇組的童星 葉子綺 共同角逐最佳女配角獎。兩人在電影中飾演母女，戲裡深刻的情感延伸到戲外也相當有默契。被問到對得獎的期待時，蔡淑臻笑說：「當然很希望自己能得獎，但如果是女兒上台領獎，媽媽也會很開心。」

蔡淑臻出席金馬獎星光大道。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

除了入圍引起討論，蔡淑臻當晚的紅毯造型也十分吸睛。她全身配戴 寶格麗（BVLGARI） 頂級珠寶，總價高達 2100 萬元，展現優雅與奢華兼具的風範。配件包括頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊、彩寶與鑽石耳環、玫瑰金紅碧璽鑲鑽手環、玫瑰金彩寶與鑽石戒指，以及玫瑰金鑲鑽戒指，精緻珠寶搭配粉色洋裝，讓蔡淑臻在金馬紅毯上展現典雅又女王般的自信光采。

