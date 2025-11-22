金馬紅毯／跨國母子檔世紀合體！日本影帝西島秀俊降臨金馬 翁倩玉「半世紀前拿影后」：很高興回娘家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。以《在車上》、《愛情白皮書》聞名的日本金像獎影帝西島秀俊和金馬影后翁倩玉攜手走上星光大道，二人都以頒獎嘉賓的身分共襄盛舉。
翁倩玉和西島秀俊頗有緣分，前者不僅曾登日本《NHK紅白歌合戰》，也獲得過日本唱片大獎，演藝事業在日本發展得有聲有色，兩人過去更曾一起在美國拍攝Apple TV+影集《桑妮：AI管家》，如今在金馬62世紀合體，一見面互稱「媽媽」、「兒子」，還開心地擁抱彼此。翁倩玉也表示自己52年前拿過金馬「最佳女主角獎」，這次能夠回娘家非常開心。
西島秀俊本次除了作為頒獎人參加典禮外，也在金馬影展會後座談和金馬大師課和影迷們見面，他分享這次有在對談中和不少觀眾進行互動，也期待能和更多年輕導演交流。
