金馬紅毯／金馬御用！楊千霈第16年主持紅毯 搭檔小鮮肉被留下做「這件事」：12點才放我走

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。本次金馬星光大道再次由楊千霈負責主持，今年已是她第16年擔任主持人，並搭檔徐鈞浩、彭千祐兩位新生代男神，三人也在紅毯開始前簡單分享了透露心情。

金馬62星光大道由楊千霈（中）、徐鈞浩（右）及彭千祐（左）搭檔主持。（圖／台視提供）

楊千霈表示，儘管已主持金馬獎多年，但緊張的心情依舊，因為今年地點和以往不同，另外也希望能夠和首次搭檔的兩位男神徐鈞浩和彭千祐一起帶給觀眾不一樣的感受。徐鈞浩指出，今年主持不同於去年，距離所有與會者更近，同時也期待能跟初次搭配的彭千祐擦出另類的火花，而彭千祐則坦言，因為自己是首次主持，今天心情非常緊張，楊千霈前一天還給他許多指點，認真到晚上12點才放他走。

更多FTNN新聞網報導

金馬62紅毯主持人曝光！楊千霈領軍徐鈞浩、彭千祐 他震驚「怎麼會找我」

金馬紅毯／跨國母子檔世紀合體！日本影帝西島秀俊降臨金馬 翁倩玉「半世紀前拿影后」：很高興回娘家

金馬62／范冰冰對決高伊玲勝出！《大濛》一票險勝 聞天祥：競賽是殘酷的

