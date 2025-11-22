金馬紅毯／金馬御用！楊千霈第16年主持紅毯 搭檔小鮮肉被留下做「這件事」：12點才放我走
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。本次金馬星光大道再次由楊千霈負責主持，今年已是她第16年擔任主持人，並搭檔徐鈞浩、彭千祐兩位新生代男神，三人也在紅毯開始前簡單分享了透露心情。
楊千霈表示，儘管已主持金馬獎多年，但緊張的心情依舊，因為今年地點和以往不同，另外也希望能夠和首次搭檔的兩位男神徐鈞浩和彭千祐一起帶給觀眾不一樣的感受。徐鈞浩指出，今年主持不同於去年，距離所有與會者更近，同時也期待能跟初次搭配的彭千祐擦出另類的火花，而彭千祐則坦言，因為自己是首次主持，今天心情非常緊張，楊千霈前一天還給他許多指點，認真到晚上12點才放他走。
