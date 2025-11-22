金馬紅毯／陳意涵墨綠禮服曬迷人肩頸線條 一轉身美背全露
娛樂中心／蔡佩伶報導
第62屆金馬獎頒獎典禮，今（22日）晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道部分由連續主持16年紅毯的楊千霈搭上男星彭千祐、徐鈞浩一同主持，現場星雲集，稍早，頒獎嘉賓陳意涵以墨綠色落肩禮服踏上紅毯。
陳意涵一套墨綠色露肩禮服登場，纖細的頸部線條、白皙鎖骨全都被看光，一轉身更是大露美背，值得注意的是，這套禮服以大面積垂墜式披肩設計最吸睛，從肩線一路延展至地面，在紅毯上走動飄逸感十足，尤其胸口V領設計讓她看起來格外性感，整體清新優雅又不失氣勢。
今年（2025）金馬62沒有設立典禮主持人，而是由表演節目、影片串場，除了紅毯亮點不斷之外，入圍者同樣競爭激烈，包括一共入圍11項的大贏家《大濛》，緊追其後的是入圍9項的《左撇子女孩》，以及入圍8項的《地母》和《我家的事》，究竟獎落誰家備受期待。
