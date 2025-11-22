金馬紅毯／首入圍男配角！黃鐙輝「百萬行頭」登場激喊 ：得獎會嚇傻

記者蔡維歆／台北報導

從影15年的黃鐙輝憑藉《左撇子女孩》首次入圍金馬62最佳男配角，人生第一次踏上金馬紅毯，談到心情，雖然不緊張，但他一路被大家喊「要得獎」確實讓壓力上升，「這些壓力都充滿祝福，真的超超超超感動！」笑稱對得獎沒有過高期待，「能入圍已經很滿足，如果真的得獎我可能會嚇傻。」

黃鐙輝帥氣出席金馬盛會。（圖／我在娛樂提供）

黃鐙輝金馬行頭總價超過百萬，估計107萬5800元上身。他穿上由Dsquared2找來Magliano兩大義大利品牌聯名推出的2025秋冬膠囊系列西裝套裝，此套西裝本身以不對稱結構、延伸式領片，以及品牌招牌的混構剪裁為亮點，把傳統西裝的線條、比例和細節重新解構後再組裝，在優雅之中增添叛逆的趣味，而此聯名系列也被視為「經典與顛覆、街頭與高級、結構與圖形」的融合。

此造型也意在凸顯黃鐙輝在保有幽默、趣味形象之餘，同時展現更成熟、內斂、具演員深度的面向。在配件的呈現上以「減法」為則，MIKIMOTO 的珍珠鑽石胸針和耳扣帶出低調的看點，TAG Heuer腕錶則強化整體俐落感。整體乾淨、克制，但每個細節都指向他作為演員更多層次的可能性。

