金馬紅毯／5帥出爐！劉敬透視裝大片肌膚裸露 曾敬驊開深V展男神魅力
娛樂中心／蔡佩伶報導
第62屆金馬獎頒獎典禮，今（22日）晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道部分由連續主持16年紅毯的楊千霈搭檔男星彭千祐、徐鈞浩一同主持，稍早金馬紅毯完美落幕，《三立新聞網》也整理出紅毯5帥。
演員王品澔在本屆金馬擔任遞獎大使，他以一套俐落筆挺的黑色西裝，搭配黑色蝴蝶結踏上紅毯，合身版型襯托高挑身形，同時展現成熟典雅的紳士風格。
演員劉敬憑藉《失明》入圍本屆金馬最佳新演員，年僅23歲的他實力備受肯定，稍早登上紅毯時，劉敬穿著白色薄透襯衫搭配黑西裝褲現身，薄紗上衣設計讓他的肌膚若隱若現，另外，劉敬特別選搭銀項鍊、耳環，梳起油頭，展現成熟一面，成為紅毯亮點之一。
然而，以電影《我家的事》入圍最佳男配的曾敬驊也不遑多讓，全黑服裝搭配咖啡色墊肩外套走上紅毯，造型看似休閒又不失禮，尤其深V設計微微露出肌膚，展現男神的魅力以及完美身材比例。
擔任頒獎嘉賓的鳳小岳以一身深色系正裝踏上紅毯，內搭灰墨色的開襟襯衫，帶點帥性的藝術感，整體造型低調卻不失奢華，下半身則選穿寬版長褲搭配厚底皮鞋，線條俐落，走起來瀟灑穩重，帥度自然流露。
憑藉《今天應該很高興》角逐男配角獎的黃秋生以全白西裝亮相，鮮豔的服裝顏色立刻成為全場焦點，再搭配一頂黑帽子，展現穩重成熟的男人魅力，完全不輸現場鮮肉男星。
更多三立新聞網報導
Andy老師被盯上？遭3台車一路尾隨「恐怖細節曝」 走鐘獎急請保鑣陪同
等了10年！TWICE子瑜首返鄉開唱 親媽洩真實心聲：真的不容易
宋慧喬缺席青龍獎紅毯！遭疑為避開舊愛玄彬 「1舉動」揭背後真相
賣家產還千萬債務！74歲男星暴瘦、白鬍顯憔悴 本尊露面曝健康狀況
其他人也在看
金馬62／告五人犬青黑白禮服盡顯腰身 現場清唱誠意滿滿
首次入圍金馬獎的台灣人氣樂團告五人，今（22）天以「入圍者」與「表演嘉賓」的雙重身份出席金馬獎第62屆頒獎典禮，犬青、雲安以及哲謙三位團員以黑白兩色為搭配主軸，今日登上紅毯也現場清唱入圍歌曲，展現滿滿台視新聞網 ・ 14 小時前
范怡文首唱進大巨蛋嗨喊「很爽」曝老友馬毓芬私下互動
「臺北大巨蛋 民歌大團圓」22日在台北大巨蛋登場，齊聚74位民歌手化身音樂時空旅人首登大巨蛋引吭高歌，以122首金曲接力打造7小時不斷電民歌時光機。為完美呈現50年僅一次的民歌首登大巨蛋團圓夜，在人數及製作規模上打破民歌演唱史上空前紀錄，其中台前幕後一舉動員超過2500位工作人員群策群力。中時新聞網 ・ 12 小時前
金馬62星光 桂綸鎂優雅亮相紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，影后桂綸鎂（圖）應邀擔任典禮頒獎人，會前以黑色透視紗裙典雅亮相紅毯。中央社 ・ 14 小時前
金馬紅毯／林依晨深V透視「化身美人魚」全為她！產後5個月美成這樣
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，林依晨睽違22年以《深度安靜》再度入圍最佳女主角獎項，稍早踏上紅毯，絕美人魚造型立刻掀起尖叫聲。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
金馬62／雙金情侶檔誕生！25歲馬士媛獲最佳新演員 男友也是金曲音樂人
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，最佳新演員由25歲的馬士媛《左撇子女孩》獲得。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
金馬62》陳意涵事業線搶鏡！桂綸鎂透膚黑蕾絲散冷豔氣場
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在臺北流行音樂中心盛大登場，紅毯自傍晚5點半開始，眾星依序亮相，為晚間7點的典禮揭開序幕。今年的紅毯上，陳意涵與桂綸鎂成為媒體焦點，各自以截然不同的風格驚豔全場。中時新聞網 ・ 13 小時前
李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血
韓國啦啦隊女神李多慧已在台灣發展多年，不久前個人YT頻道更是突破百萬訂閱，令她相當感動，然而最近她則是在IG上分享自己在台中高鐵站的熱舞影片，撫胸熱舞+電眼樣樣來，短短時間就獲得超過10萬人次的按讚，掀起熱議。中天新聞網 ・ 1 天前
子瑜也到了！揮手燦笑身影曝光 TWICE抵高雄...ONCE等10年超嗨
歡迎子瑜回家！南韓女團TWICE《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會高雄站，本週末（11/22、23）在高雄國家體育場登場。這不僅是TWICE出道10年首次在台開唱，更是台灣成員周子瑜睽違多年、首次以工作身分回到家鄉演出，引爆空前關注。7位成員今（11/21）日下午2點15分先先行抵達高雄小港機場，另外從日本返回的子瑜則於約4點現身，瞬間掀起機場千名粉絲暴動。太報 ・ 1 天前
金馬62 紅毯紳士對決！張震、張孝全、鳳小岳拼最帥，黃秋生熟男魅力最迷人
如果說金馬獎紅毯是女星們爭奇鬥豔的華麗戰場，那麼對男星而言，就是一場關於品味、剪裁與細節的頂級紳士對決！造咖 ・ 13 小時前
方志友新戲挑戰酒店小姐 被導演嫌不夠嫵媚
（中央社記者洪素津台北22日電）演員方志友在新戲「舊金山美容院」首度詮釋酒店小姐，她表示自身性格不拘小節，要演出酒店小姐的萬種風情很不容易，前置時期很認真上網查資料，但拍攝時仍被導演說不夠嫵媚。中央社 ・ 22 小時前
金馬62／出事啦！頑童開場表演疑「收音失誤」 網：都聽不到聲音
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚間在台北流行音樂中心登場，眾多影視圈人士齊聚一堂。緯來新聞網 ・ 14 小時前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 23 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前