金馬紅毯／5帥出爐！劉敬透視裝大片肌膚裸露 曾敬驊開深V展男神魅力

娛樂中心／蔡佩伶報導

第62屆金馬獎頒獎典禮，今（22日）晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道部分由連續主持16年紅毯的楊千霈搭檔男星彭千祐、徐鈞浩一同主持，稍早金馬紅毯完美落幕，《三立新聞網》也整理出紅毯5帥。

王品澔。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

演員王品澔在本屆金馬擔任遞獎大使，他以一套俐落筆挺的黑色西裝，搭配黑色蝴蝶結踏上紅毯，合身版型襯托高挑身形，同時展現成熟典雅的紳士風格。

演員劉敬憑藉《失明》入圍本屆金馬最佳新演員，年僅23歲的他實力備受肯定，稍早登上紅毯時，劉敬穿著白色薄透襯衫搭配黑西裝褲現身，薄紗上衣設計讓他的肌膚若隱若現，另外，劉敬特別選搭銀項鍊、耳環，梳起油頭，展現成熟一面，成為紅毯亮點之一。

曾敬驊。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

然而，以電影《我家的事》入圍最佳男配的曾敬驊也不遑多讓，全黑服裝搭配咖啡色墊肩外套走上紅毯，造型看似休閒又不失禮，尤其深V設計微微露出肌膚，展現男神的魅力以及完美身材比例。

鳳小岳。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

擔任頒獎嘉賓的鳳小岳以一身深色系正裝踏上紅毯，內搭灰墨色的開襟襯衫，帶點帥性的藝術感，整體造型低調卻不失奢華，下半身則選穿寬版長褲搭配厚底皮鞋，線條俐落，走起來瀟灑穩重，帥度自然流露。

黃秋生。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

憑藉《今天應該很高興》角逐男配角獎的黃秋生以全白西裝亮相，鮮豔的服裝顏色立刻成為全場焦點，再搭配一頂黑帽子，展現穩重成熟的男人魅力，完全不輸現場鮮肉男星。

