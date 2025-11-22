金馬紅毯／5美曝光！林依晨產後5月逆襲「透視爆乳」李千娜優雅純白登場

記者趙浩雲／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，來自全世界四面八方的影人齊聚一堂，眾多女星以截然不同的風格優雅亮相，其中五位女星最受矚目，不論氣質、造型或戲劇代表作都引發討論，紅毯5美也曝光了。

李千娜：白金珠緻長禮服優雅登場 氣質沉穩大方

李千娜白金珠緻長禮服優雅登場，氣質沉穩大方。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

以《恨女的逆襲》亮相的李千娜，以一襲白色貼身長裙亮相，全身繡滿金銀亮片，胸口與裙擺以金色珠飾點綴，散發溫柔又高級的華麗光澤。清爽髮型搭配垂墜耳飾，優雅之餘更顯得氣質沉穩，紅毯上微笑招手散發親和力。

林依晨：產後5個月狀態滿點 藍紫雕花魚尾禮服仙氣逼人

林依晨產後5個月狀態滿點，藍紫雕花魚尾禮服仙氣逼人。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

產後短短五個月便強勢回歸的林依晨，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場。薄紗層層交錯、彷彿羽翼般從肩膀延展，胸口深V線條大方展現女性柔美。魚尾剪裁在裙襬綻放，走動間如同流光般閃爍，從妝髮到珠寶都精緻到位，狀態好到讓粉絲大呼「根本沒生過」。

桂綸鎂：黑紗蕾絲若隱若現 冷艷氣質無人能比

桂綸鎂黑紗蕾絲若隱若現，冷艷氣質無人能比。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

以《最親愛的陌生人》亮相的桂綸鎂，選穿黑色蕾絲透視禮服，高腰剪裁拉長身形，胸口細緻布料堆疊出立體層次，從肩帶到腰身皆以輕柔蕾絲打造，看似低調卻極度性感。短髮造型搭配垂墜耳飾，她一站上紅毯就展現獨有的冷艷時尚氣場。

陳意涵：綠色披肩式短禮服俏麗登場 仙氣飄逸又俐落

陳意涵綠色披肩式短禮服俏麗登場，仙氣飄逸又俐落。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

以頒獎嘉賓身份走上紅毯的陳意涵，身穿墨綠色短版禮服，胸口採心形剪裁露出精緻鎖骨，兩側延伸大面積披肩式布料，走動時宛如展翼般飄逸。搭配祖母綠珠寶項鍊與耳環，整體既俏麗又具高級氛圍，展現她獨特的靈動魅力。

馬士媛：入圍新人獎氣場滿分 性感透視裝驚豔全場

馬士媛入圍新人獎氣場滿分，性感透視裝驚豔全場。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

以《左撇子女孩》首度演出電影便闖進「最佳新演員」的馬士媛，選穿深咖啡色薄紗長裙，輕透材質若隱若現展現絕佳比例，胸前細肩線條搭配立體裁片延伸至裙身，讓整體更顯俐落冷豔。她將頭髮順梳成後抓濕髮造型，搭配銀色耳飾與戒指，氣場強烈又保有新人的清亮氣質。

