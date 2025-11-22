金馬紅毯／9歲葉子綺和「媽媽」蔡淑臻爭女配角 準備兩空袋帶獎回家

【緯來新聞網】電影《左撇子女孩》今年在金馬獎表現亮眼，一口氣入圍9項大獎，導演鄒時擎領軍主演蔡淑臻、馬士媛、葉子綺與黃鐙輝盛裝亮相。劇組成員一同走上紅毯時氣氛融洽，展現團隊默契和好感情。

9歲葉子綺和「媽媽」蔡淑臻爭最佳女配角。（圖／記者陳明中攝）

蔡淑臻與飾演「女兒」的葉子綺這次雙雙入圍最佳女配角，被問到是否會「網內互打」，蔡淑臻大方表示：「如果只有妳上台，我也是很開心的！」展現十足氣度。葉子綺則幽默接招：「這事情就得看評審了。」讓現場記者忍不住笑出聲。



談及拍攝時最深刻的片段，葉子綺分享曾在夜市拍一場邊喝飲料邊順手偷東西的戲碼，需要一家一家「偷」過去，她形容那場戲「非常過癮」，是難得的體驗。

馬士媛踏上金馬舞台。（圖／記者陳明中攝）

入圍新人獎的馬士媛則說能受到肯定十分榮幸，並提到不論最後誰拿獎，她都會感到開心，因為「都是要靠幸運跟努力」。



演出經驗超過15年的黃鐙輝這次也以入圍者之姿走上紅毯，他透露自己早已準備好「享受這一切」，並笑說整體造型總價突破百萬，讓他覺得今晚格外夢幻。至於得獎機會，他保持輕鬆：「能入圍已經很滿足，如果真的得獎我可能會嚇傻。」

黃鐙輝不用麥克風講話就很大聲。（圖／記者陳明中攝）

到了紅毯後台，蔡淑臻直言《左撇子女孩》都是自己的幸運物，黃鐙輝則透露老婆又給他一顆隕石「集了宇宙的能量」。葉子綺今晚的口袋沒裝東西，造型師說：「做口帶就是要把金馬獎帶回家。」



其實該片已經征戰許多國際影展的紅毯，蔡淑臻認為回台灣走「這裡比較親切」，現場也有不少尖叫聲，雖然北流是「南港劉德華」黃鐙輝的地盤，不過笑稱現場的尖叫聲：「我的只是順便啦！」

《左撇子女孩》蓄勢待發希望拿獎。（圖／記者陳明中攝）

