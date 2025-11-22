金馬紅毯／9歲葉子綺和「媽媽」蔡淑臻爭女配角 準備兩空袋帶獎回家
【緯來新聞網】電影《左撇子女孩》今年在金馬獎表現亮眼，一口氣入圍9項大獎，導演鄒時擎領軍主演蔡淑臻、馬士媛、葉子綺與黃鐙輝盛裝亮相。劇組成員一同走上紅毯時氣氛融洽，展現團隊默契和好感情。
9歲葉子綺和「媽媽」蔡淑臻爭最佳女配角。（圖／記者陳明中攝）
蔡淑臻與飾演「女兒」的葉子綺這次雙雙入圍最佳女配角，被問到是否會「網內互打」，蔡淑臻大方表示：「如果只有妳上台，我也是很開心的！」展現十足氣度。葉子綺則幽默接招：「這事情就得看評審了。」讓現場記者忍不住笑出聲。
談及拍攝時最深刻的片段，葉子綺分享曾在夜市拍一場邊喝飲料邊順手偷東西的戲碼，需要一家一家「偷」過去，她形容那場戲「非常過癮」，是難得的體驗。
馬士媛踏上金馬舞台。（圖／記者陳明中攝）
入圍新人獎的馬士媛則說能受到肯定十分榮幸，並提到不論最後誰拿獎，她都會感到開心，因為「都是要靠幸運跟努力」。
演出經驗超過15年的黃鐙輝這次也以入圍者之姿走上紅毯，他透露自己早已準備好「享受這一切」，並笑說整體造型總價突破百萬，讓他覺得今晚格外夢幻。至於得獎機會，他保持輕鬆：「能入圍已經很滿足，如果真的得獎我可能會嚇傻。」
黃鐙輝不用麥克風講話就很大聲。（圖／記者陳明中攝）
到了紅毯後台，蔡淑臻直言《左撇子女孩》都是自己的幸運物，黃鐙輝則透露老婆又給他一顆隕石「集了宇宙的能量」。葉子綺今晚的口袋沒裝東西，造型師說：「做口帶就是要把金馬獎帶回家。」
其實該片已經征戰許多國際影展的紅毯，蔡淑臻認為回台灣走「這裡比較親切」，現場也有不少尖叫聲，雖然北流是「南港劉德華」黃鐙輝的地盤，不過笑稱現場的尖叫聲：「我的只是順便啦！」
《左撇子女孩》蓄勢待發希望拿獎。（圖／記者陳明中攝）
更多緯來新聞網報導
VTuber考娜辭世 VOiX證實噩耗籲勿傳播未經證實訊息
準備搶票！(G)I-DLE售票日公開 《I SWAY》首週賣破百萬張
其他人也在看
金馬62紅毯｜蔡淑臻2100萬珠寶上身 大器稱9歲「女兒」若得獎她很開心
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（11/22）在台北流行音樂中心舉行，以《左撇子女孩》入圍女配角的蔡淑臻、葉子綺在星光大道受訪，蔡淑臻以一襲粉紅色洋裝搭配總價2100萬元的珠寶現身，當9歲的葉子綺說要把獎帶回家時，她幽默地對「女兒」說，「沒關係！妳上台我很開心」，讓大家都笑了。太報 ・ 13 小時前
金馬62／蔡淑臻說金馬紅毯最親切 「南港劉德華」感受到粉絲順便的貼心
以《左撇子女孩》分別入圍第62屆金馬獎最佳男配角的黃鐙輝、金馬獎最佳女配角的蔡淑臻，之前已經隨著電影跑遍大大小小的影展。紅毯經驗堪稱豐富的蔡淑臻表示，走金馬紅毯就是有最多的親切感。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
金馬紅毯／林柏宏穿一棟豪宅！全身行頭1600萬 他驚喊：不知有到這地步
曾拿下金馬獎最佳男配角的林柏宏，今年以頒獎嘉賓身分踏上金馬紅毯，一登場立刻成為焦點。他身穿 PIAGET 伯爵為金馬打造的造型，包含腕錶與珠寶在內，整體行頭估算約新台幣1600萬元，被形容「等於穿一棟豪宅在身上」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／《左撇子女孩》劇組紅毯亮相！葉子綺曝劇中趣事萌翻全場
入圍第62屆金馬獎9項獎項的《左撇子女孩》劇組，今（22）日晚間現身星光紅毯，由導演鄒時擎領軍，攜手入圍男配角的黃鐙輝、入圍女配角的蔡淑臻與葉子綺，以及角逐新演員獎的馬士媛一同亮相，呈現從導演、演員到台視新聞網 ・ 14 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 22 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。太報 ・ 1 天前