金馬耀富貴紅包袋幸福米 三方福氣加持守護財氣旺整年

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】歲末年初，迎春納福耀金馬，嘉義市政府財政稅務局、台灣銀行嘉義分行1/14日於嘉義文財殿舉行祈福儀式，並限量推出「金馬耀富貴」紅包袋、幸福米，及臺灣銀行嘉義分行發財水來迎接2026丙午馬年，祝福嘉義市喜氣盈門，期盼透過三方福氣加持，各行各業皆能如金馬奔騰般蓬勃發展、富貴臨門。

嘉義市林瑞彥副市長說限量紅包袋、幸福米送至文財殿過爐加持。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.14）

嘉義市林瑞彥副市長指出，將限量紅包袋、幸福米送至文財殿過爐加持，並聯手臺灣銀行嘉義分行提供象徵財富源頭的金庫「發財水」跨界助陣，是希望透過金庫財氣及香火薰陶，成就「水動財來」，祈求財神護佑、好運加乘；嘉義市近年經濟表現亮眼，營利事業銷售額連年創新高，突破3,000億元，並帶動市民可支配所得連續6年達百萬元的佳績，這份亮眼成績來自每一位納稅人的辛勤耕耘。

廣告 廣告

紅包袋或幸福米內還隨機附贈驚喜兌換券。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.14）

市府財政稅務局表示，該局將於115年1月22日上午9點起在其1樓走廊舉辦「金馬耀富貴 雲端發票愛無限」活動，民眾只需捐贈未開獎雲端發票3張以上，就可兌換由文財殿加持的馬年限量禮或是精美宣導品，數量有限換完為止；此外，紅包袋或幸福米內還隨機附贈驚喜兌換券，有全聯禮券800元、超商商品卡等168份好禮，活動募得之發票將全數捐贈在地社福團體，讓租稅宣導與社會公益相結合。

嘉義文財殿文任委員吳憲育展示孔雀吊飾及孔雀絨毛娃娃。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.14）

嘉義文財殿文任委員吳憲育說明表示，嘉義市政府一直在推新的文創，並希望在文創產物上能多做實用又可以吸引新的年輕族群；文財殿今年除有發財金，還有文創上的孔雀吊飾及孔雀絨毛娃娃，今年除夕夜，文財殿不搶頭香，但會提供888位文創禮，只要來拜頭香，就有孔雀吊飾及孔雀絨毛娃娃兩種讓民眾來選擇，孔雀絨毛娃娃可讓1年的財氣充滿喜氣，孔雀吊飾可別於包包隨身攜帶，比較經濟實用，這些文創產物都有經過加持；另外，那我們今年的活動一樣，在農曆初一到初五都有借發財金，歡迎全國各地的信眾都能夠來借發財金，讓財氣活絡、順風順水。

出席祈福儀式的嘉義市議員陳家平。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.14）

今天出席祈福儀式的嘉義市議員陳家平也提到說，嘉義市政府、文財殿與金融機構的三方福氣加持，不僅象徵公部門對市民的關懷，更期盼這份誠摯的祝福能轉化為各行各業向前的動力，儀式中，眾人齊心祈願大嘉義地區在新的一年，能如金馬奔騰般蓬勃發展、生機盎然，讓每位市民都能感受到「富貴臨門」的喜悅，共同打造幸福與繁榮的活力城市。